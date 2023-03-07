Депутат Европарламента Яна Тоом, получившая место в Рийгикогу от избирателей Ида-Вирумаа, передала его бывшему мэру Нарвы, а нынешнему сотруднику ее аппарата Алексею Евграфову.
Яна Тоом уступила место в Рийгикогу Алексею Евграфову
Во вторник вечером Тоом объявила в социальных сетях, что, поскольку Центристская партия не войдет в правительство, она останется в Европейском парламенте.
"Делаю это со спокойной совестью, потому что мой замещающий член в Рийгикогу - Алексей Евграфов. Думаю, человек, на первых парламентских выборах получивший такую поддержку избирателей, в отдельном представлении не нуждается", сообщила она.
Евграфов, который баллотировался по списку Центристской партии, а также является депутатом Нарвского горособрания, получил 1405 голосов на недавних выборах в Рийгикогу в избирательном округе Ида-Вирумаа, что стало вторым результатом в партийном списке. Яна Тоом набрала 3457 голосов.
На этот раз Центристская партия получила только один мандат от округа Ида-Вирумаа.