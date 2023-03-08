Статистика ⟩ Число свободных рабочих мест растет медленно

По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2022 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 11289 вакантных должностей, что на 1,7% больше, чем в это же время 2021 года. По словам аналитика Арго Таркиайнена, вакансий хоть и было больше, чем годом ранее, однако рост их числа замедлился: "Если в третьем квартале вакантных должностей было на 15% больше, чем в тот же период 2021 года, то в четвертом квартале рост остановился на уровне скромных 1,7%".

Общее число как вакантных, так и уже занятых должностей в четвертом квартале 2022 года составило 630825. Наибольшая часть - в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Больше всего свободных вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (1897), в образовании (1599), а также в государственном управлении и обороне (1493).

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81,7%), в том числе в Таллинне (74,1%), далее следуют Тартуский (4,9%) и Ида-Вируский (3,4%) уезды.

В четвертом квартале 2022 года на работу было принято 40272 человека и уволено 46280 человек. "По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг. По инициативе работодателя уволены 6734 работника, или 15% от общего количества уволенных", - сообщил Таркиайнен.