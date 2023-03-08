Мэр Нарвы и соцдем Катри Райк критикует эстонские политические партии за то, что те бездействуют в приграничном регионе, тем самым отдавая инициативу Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину. Эти двое, как сказала глава города в коротком интервью "Северному побережью", "относятся отрицательно к эстонскому государству". Лишать права голоса своих земляков из числа неграждан Эстонии Райк считает неправильным.
Катри Райк: я была в розовых очках
- О чем говорят вам результаты выборов по Ида-Вирумаа?
- Это показывает, в первую очередь, что все партии Эстонии должны быть активными в этом регионе. Я говорю не только о Нарве, но и о Силламяэ, Кохтла-Ярве и так далее. Вешать предвыборные плакаты - самый легкий путь, но вопрос в том, как (партиям) постоянно здесь работать и иметь своих людей. Когда партии станут активными, тогда будет и иная картина по результатам выборов.
Сейчас это был протест народа: народ недоволен, что на них не обращают достаточно внимания, недоволен событиями прошлого года, в том числе вокруг танка. Не надо теперь говорить, как все это ужасно, а надо думать, что делать дальше. Сейчас ситуация такова, что ее еще можно корректировать, но если такие господа, как Стальнухин и Петерсон, получат больше половины голосов, тогда справиться с этим будет труднее. Сегодняшнее Нарвское горсобрание проработает еще два с половиной года, а какими окажутся результаты выборов через два с половиной года - будет видно.
- Разве люди, голосующие за Стальнухина и Петерсона, не имеют права на представительство?
- Я критикую совсем не проголосовавших людей, а эстонские партии.
- В том числе и себя, как члена Социал-демократической партии, не принявшего участие в этих выборах?
- Я решила не участвовать в выборах - это мой выбор. Было бы неэтичным выдвигаться в Рийгикогу, когда ты заранее знаешь, что не пойдешь туда депутатом. Свою партию я тоже критикую, разумеется, но сама партийную работу не люблю, это не мое.
В первую очередь я критикую реформистов и "Isamaa", но также все остальные партии.
- Результаты Стальнухина и Петерсона вас удивили - или вы были готовы к таким цифрам?
- К таким цифрам, честно говоря, готова не была. Я общаюсь с разными людьми, но все-таки не ждала такого, что столько голосов получат Петерсон и Стальнухин. Это показывает, что я в розовых очках.
Стальнухин и Петерсон получили голоса протеста эстонских граждан, и мы еще не знаем, что потом скажут неграждане и российские граждане. После такого результата политики в Таллинне задумаются о том, что здесь творится, и лишат российских граждан и неграждан права голоса, дискуссия об этом еще будет.
- Какая ваша позиция по этому вопросу?
- Я за то, чтобы у всех людей осталось право голосовать на местном уровне. Если мы просто заявим кому-то, что вы - не наши, тогда будет еще хуже.
- После этих выборов вам не стало страшно жить в Нарве?
- Если бы я боялась, то давно уже не была бы здесь.
Теперь я буду делать все, чтобы активизировать здесь другие партии. Я не поклонник ни Петерсона, ни Стальнухина, потому что они относятся отрицательно к эстонскому государству, и я лично не могу это воспринимать, но люди имеют право голосовать так, как они хотят.
- Вы в прошлом занимали должность министра внутренних дел, а будь министром сегодня, как вы поступили бы с Айво Петерсоном после его поездки в Донбасс и выступлений в российских СМИ?
- Я обратила бы на это серьезное внимание и поговорила бы со всеми политическими силами, чтобы они направили на регион свое внимание, нашли бы местных людей, способных влиять на настроения и противодействовать. Действовать надо!