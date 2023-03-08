Катри Райк: я была в розовых очках

В первую очередь я критикую реформистов и "Isamaa", но также все остальные партии.

- Результаты Стальнухина и Петерсона вас удивили - или вы были готовы к таким цифрам?

- К таким цифрам, честно говоря, готова не была. Я общаюсь с разными людьми, но все-таки не ждала такого, что столько голосов получат Петерсон и Стальнухин. Это показывает, что я в розовых очках.

Стальнухин и Петерсон получили голоса протеста эстонских граждан, и мы еще не знаем, что потом скажут неграждане и российские граждане. После такого результата политики в Таллинне задумаются о том, что здесь творится, и лишат российских граждан и неграждан права голоса, дискуссия об этом еще будет.

- Какая ваша позиция по этому вопросу?

- Я за то, чтобы у всех людей осталось право голосовать на местном уровне. Если мы просто заявим кому-то, что вы - не наши, тогда будет еще хуже.

- После этих выборов вам не стало страшно жить в Нарве?

- Если бы я боялась, то давно уже не была бы здесь.

Теперь я буду делать все, чтобы активизировать здесь другие партии. Я не поклонник ни Петерсона, ни Стальнухина, потому что они относятся отрицательно к эстонскому государству, и я лично не могу это воспринимать, но люди имеют право голосовать так, как они хотят.

- Вы в прошлом занимали должность министра внутренних дел, а будь министром сегодня, как вы поступили бы с Айво Петерсоном после его поездки в Донбасс и выступлений в российских СМИ?