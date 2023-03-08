Самым "женским" регионом Эстонии оказался Ида-Вирумаа

Ведущий аналитик Департамента статистики Кристьян Эрик Лойк составил по случаю Международного женского дня портрет среднестатистической женщины. За основу были взяты данные последней переписи населения.

Согласно данным переписи, то есть по состоянию на 31 декабря 2021 года, в Эстонии проживают 698398 женщин и 633426 мужчин. То есть 52,4% населения - прекрасная половина. Мужчин, однако, больше среди тех, что помоложе: преобладание женщин возникает в возрастных группах от 51 года.

Возраст среднестатистической женщины в Эстонии - 44,8 года. Это на пять лет больше, чем возраст среднестатистического мужчины. Разница вызвана тем, как пояснил ведущий аналитик Кристьян Эрик Лойк, что женщины живут дольше.

Немного статистики отдельно по Ида-Вирумаа, ведь это буквально самый "женский" регион: здесь доля женского населения - 54%, и такого нет больше ни в одном другом уезде Эстонии. Средний возраст идавируски заметно выше, нежели по республике в целом, а именно - 49,8 года; средний мужчина в Ида-Вирумаа моложе ее на семь лет и пару месяцев.

В Ида-Вирумаа проживают 71683 женщины, и из них только у 9861 эстонский язык является родным; в целом по Эстонии - 698398 и 470225 соответственно.

Что касается имен, то по состоянию на начало 2023 года в Эстонии больше всего женщин носят неэстонские имена: Ольга, Ирина, Елена и Светлана.

Высшее образование имеют 42,5% всех женщин Эстонии в возрасте от 15 лет.