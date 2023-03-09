Почти пару десятилетий выпускавшее в Нарве кабели предприятие "Amphenol ConneXus" закрывает здешнее подразделение и сокращает 130 работников.
Для подписчиков
Действующий в Нарве производитель кабелей сократит 130 человек
Действующий в Нарве производитель кабелей сократит 130 человек
Руководитель ТОО "Amphenol" Марко Симулман сказал газете "Ärileht", что сокращение обусловлено закрытием нарвского завода в связи с уменьшением серийного производства. "Вместо серийного производства предприятие сосредоточится больше на инженерно-технической работе и деятельность предприятия на таллиннском заводе продолжится без больших изменений", - подтвердил он.
Ключевые слова