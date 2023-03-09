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Действующий в Нарве производитель кабелей сократит 130 человек

Северное побережье
Действующий в Нарве производитель кабелей сократит 130 человек
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Кабельный завод "Amphenol" действовал в Нарве с 2004 года.
Кабельный завод "Amphenol" действовал в Нарве с 2004 года. Фото: Leonid Laškevitš / Põhjarannik

Почти пару десятилетий выпускавшее в Нарве кабели предприятие "Amphenol ConneXus" закрывает здешнее подразделение и сокращает 130 работников.

Руководитель ТОО "Amphenol" Марко Симулман сказал газете "Ärileht", что сокращение обусловлено закрытием нарвского завода в связи с уменьшением серийного производства. "Вместо серийного производства предприятие сосредоточится больше на инженерно-технической работе и деятельность предприятия на таллиннском заводе продолжится без больших изменений", - подтвердил он.

Входящий в международный концерн "Amphenol ConneXus", занимающийся дизайном, производством и сбытом различных кабелей и систем интернет-подключения, действует в Эстонии также в Таллинне, а в Нарве открыл производственное подразделение в 2004 году в здании бывшего завода Кренгольма. Работу там получили главным образом женщины, сокращенные на прядильной фабрике.

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Экономика
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