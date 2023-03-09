Действующий в Нарве производитель кабелей сократит 130 человек

Руководитель ТОО "Amphenol" Марко Симулман сказал газете "Ärileht", что сокращение обусловлено закрытием нарвского завода в связи с уменьшением серийного производства. "Вместо серийного производства предприятие сосредоточится больше на инженерно-технической работе и деятельность предприятия на таллиннском заводе продолжится без больших изменений", - подтвердил он.

Входящий в международный концерн "Amphenol ConneXus", занимающийся дизайном, производством и сбытом различных кабелей и систем интернет-подключения, действует в Эстонии также в Таллинне, а в Нарве открыл производственное подразделение в 2004 году в здании бывшего завода Кренгольма. Работу там получили главным образом женщины, сокращенные на прядильной фабрике.