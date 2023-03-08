Более восьми тысяч проживающих в Ида-Вирумаа граждан Эстонии, проголосовавших за Михаила Стальнухина и Айво Петерсона, стоит поблагодарить за то, что они пришли на выборы и таким образом сорвали фиговый лист со своих взглядов, неприемлемых и удручающих для большинства эстоноземельцев.
Эрик Гамзеев: Есть ли повод благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?
Раньше можно было бесконечно рассуждать о том, сколько жителей Ида-Вирумаа поддерживают, скорее, политику Кремля, чем политику Тоомпеа. Как относятся к переходу на эстоноязычное образование или демонтажу красных памятников? Так и некоторые эстонские политики, посетив Ида-Вирумаа и встретившись с парой десятков местных единомышленников, заявили, что никаких трений нет.
Результаты выборов отражают реальную картину гораздо ближе к истине, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили расправы российского террористического режима в Украине и назвали эстонское правительство фашистами, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к ним можно добавить еще несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе.
Если бы Стальнухин и Петерсон не баллотировались, большинство их сторонников, вероятно, остались бы в стороне от выборов. Явка избирателей в Ида-Вирумаа была бы ниже 40 процентов, а результат таким же, как всегда: Центристская партия получила бы свои три места, остальные три были бы поделены между Партией реформ, EKRE, "Eesti 200" и социал-демократами. Партии были бы довольны, а избиратели, настроенные недружелюбно по отношению к эстонскому государству, молча продолжали бы копить затаенную злобу. Теперь маски пали.
Тот факт, что Михаил Стальнухин может набрать столько голосов, не стал неожиданностью. Он уже позиционировал себя как политик, борющийся против перехода на эстоноязычное образование и сноса красных памятников. Предполагаемое количество голосов Стальнухина можно было определить по количеству гвоздик и свечей, принесенных на площадку увезенного красного танка. Исключение его из Центристской партии только усилило ореол мученика. Проведенная в начале года в нескольких городах Ида-Вирумаа замена надгробий еще больше активизировала его избирателей.
Войти в историю проекту Стальнухина, который должен был состоять в том, чтобы пройти в Рийгикогу в качестве первого независимого кандидата, помешало только то, что Айво Петерсон, до того воспринимавшийся, скорее, политическим чудаком, явился охотиться за голосами из той же чаши. В начале века входивший в ряды как центристов, так и соцдемов, уличный политик митинговал на Петровской площади в Нарве за разрешение ввоза в Эстонию российских сигарет.
Перед нарвским центром "Vaba Lava" он пикетировал против театрального фестиваля и требовал признать Нарву зоной, свободной от ЛГБТ. Пару лет назад Петерсон, попавший на несколько эстонских телеканалов, управляя массажным салоном, объявил себя кандидатом в президенты Эстонии и в Пярну зачитал свой манифест перед немногочисленными сторонниками.
Даже после демонстрации, организованной движением "Koos" прошлой осенью на Ратушной площади в Таллинне, органы безопасности и другие политики все еще не склонны воспринимать его всерьез. "Если бы говорил человек, имеющий какое-то влияние, а говорит тот, кто никем не является", - сказал тогда о нем член Рийгикогу Марко Михкельсон. Теперь, когда Петерсон отправился в турне по России и Донбассу, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс констатировал, что его действия представляют угрозу безопасности Эстонии.
Видеозаписями из Донбасса и участием в шоу главного пропагандиста Кремля Соловьева, а также туманными речами о мире и дружбе Петерсон и собрал урожай голосов, который теперь заставил всю Эстонию говорить о нем.
"Пугающий результат Стальнухина и Петерсона на выборах мог бы послужить отправной точкой для того, чтобы заняться Ида-Вирумаа".
Эрик ГАМЗЕЕВ, главный редактор
В то же время называть путинистами всех, кто голосовал за Стальнухина и Петерсона, не совсем корректно. Причин для такого выбора больше и они накапливались годами. Прежний большой успех Центристской партии в Ида-Вирумаа также во многом базировался на противопоставлении эстонской государственной власти. "Правительство Эстонии не заботится об Ида-Вирумаа и о русских, но мы защищаем и поддерживаем вас" - таково в упрощенном виде было основное послание Центристской партии эпохи Сависаара своим сторонникам в Ида-Вирумаа.
Когда к власти в стране пришла Центристская партия под руководством Юри Ратаса, этот лозунг стал терять свою магическую силу. Недвусмысленное осуждение развязанной Россией войны и примирение с демонтажем красных памятников еще быстрее проредило ряды прежних сторонников. Стальнухин и Петерсон их просто переняли.
Формированию антиэстонских настроений также способствовала продолжавшаяся десятилетиями российская пропаганда, которая достигает городов Ида-Вирумаа даже после того, как эстонские операторы кабельного телевидения прекратили вещание российских телеканалов.
Если добавить, что тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в сланцевой промышленности исчезли в результате зеленого перехода, что в уезде самый высокий уровень безработицы в стране, а 38 процентов населения живет в относительной бедности, то заручиться поддержкой этих людей, распространяя злобную информацию об эстонском государстве, не составило особого труда.
В то же время Стальнухин и Петерсон не предлагают своим избирателям никаких содержательных решений по улучшению жизни в Ида-Вирумаа. Но это должны были бы сделать эстонские парламентские партии. Становится все труднее воспринимать малосодержательные речи о большом потенциале Ида-Вирумаа и необходимости увеличения присутствия государства, если это не сопровождается эффективными и последовательными действиями.
Пугающий результат Стальнухина и Петерсона на выборах мог бы послужить отправной точкой для того, чтобы заняться Ида-Вирумаа. Если это произойдет, то будет повод поблагодарить их избирателей за пробуждение.
На этот раз в Рийгикогу прошли только три представителя от Ида-Вирумаа. Один из них, реформист генерал-майор запаса Меэлис Кийли еще до выборов сказал "Северному побережью", что в Ида-Вирумаа накопилось столько проблем, что для их решения в правительстве должен быть министр по делам Ида-Вирумаа. После выборов и премьер-министр Кая Каллас признала, что Ида-Вирумаа нужно заниматься отдельно.
Наконец, не следует также забывать, что более половины жителей Ида-Вирумаа - горячие патриоты Эстонии, которые десятилетиями стараются укреплять эстонский дух в этом регионе. Но также им в этом нужно больше поддержки государства.