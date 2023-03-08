Эрик Гамзеев: Есть ли повод благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?

Раньше можно было бесконечно рассуждать о том, сколько жителей Ида-Вирумаа поддерживают, скорее, политику Кремля, чем политику Тоомпеа. Как относятся к переходу на эстоноязычное образование или демонтажу красных памятников? Так и некоторые эстонские политики, посетив Ида-Вирумаа и встретившись с парой десятков местных единомышленников, заявили, что никаких трений нет.

Результаты выборов отражают реальную картину гораздо ближе к истине, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили расправы российского террористического режима в Украине и назвали эстонское правительство фашистами, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к ним можно добавить еще несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе.

Если бы Стальнухин и Петерсон не баллотировались, большинство их сторонников, вероятно, остались бы в стороне от выборов. Явка избирателей в Ида-Вирумаа была бы ниже 40 процентов, а результат таким же, как всегда: Центристская партия получила бы свои три места, остальные три были бы поделены между Партией реформ, EKRE, "Eesti 200" и социал-демократами. Партии были бы довольны, а избиратели, настроенные недружелюбно по отношению к эстонскому государству, молча продолжали бы копить затаенную злобу. Теперь маски пали.