В Белом зале вновь будут звучать украинские песни и стихи

Школа "Намысто" ("Бусинки") открылась в прошлом году при украинском землячестве "Два кольори" в Кохтла-Ярве, в ней занимаются дети от пяти до 12 лет, многие из которых учатся в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе. Юные таланты, а также их мамы приглашают вместе поприветствовать весну. По словам руководителя землячества "Два кольори" Татьяны Ивушкиной, в программе прозвучат украинские песни, а также стихи Тараса Шевченко, Леси Украинки и других известных украинских поэтов.