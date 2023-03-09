В субботу, 11 марта в 13.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца - весенний концерт, который подготовили ученики субботней школы "Намысто" и трио "Перелаз". Вход свободный.
В Белом зале вновь будут звучать украинские песни и стихи
Школа "Намысто" ("Бусинки") открылась в прошлом году при украинском землячестве "Два кольори" в Кохтла-Ярве, в ней занимаются дети от пяти до 12 лет, многие из которых учатся в Кохтла-Ярвеской Ярвеской основной школе. Юные таланты, а также их мамы приглашают вместе поприветствовать весну. По словам руководителя землячества "Два кольори" Татьяны Ивушкиной, в программе прозвучат украинские песни, а также стихи Тараса Шевченко, Леси Украинки и других известных украинских поэтов.
Трио "Перелаз" создано в 2016 году, музыкальным руководителем является Владимир Потапенко, скрипач и вокалист. Борис Тутука - гитара и вокал, Татьяна Ивушкина - вокал. Коллектив исполняет украинские авторские, народные, обрядовые песни, знакомит слушателей с народными играми и танцами. За эти годы творческий коллектив узнали не только в Эстонии, но и в Финляндии, Польше, Латвии, Украине.