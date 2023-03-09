Хотя прокуратура была против досрочного освобождения из тюрьмы Яана Пийма, совершившего шесть с половиной лет назад аварию, унесшую три жизни, она не оспорила решение Вируского уездного суда, по которому его выпустили на свободу.
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Прокуратура не оспорила ⟩ Яан Пийм, по вине которого в аварии погибли три человека, выйдет из тюрьмы
Яан Пийм, по вине которого в аварии погибли три человека, выйдет из тюрьмы
Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подтвердила, что прокуратура хоть и не поддерживала досрочное освобождение Яана Пийма из тюрьмы, но и не оспорила решение Вируского уездного суда.