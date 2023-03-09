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Прокуратура не оспорила ⟩ Яан Пийм, по вине которого в аварии погибли три человека, выйдет из тюрьмы

Эрик Калда
, журналист
Яан Пийм, по вине которого в аварии погибли три человека, выйдет из тюрьмы
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Яан Пийм сказал, что после освобождения хочет открыть свою авторемонтную мастерскую.
Яан Пийм сказал, что после освобождения хочет открыть свою авторемонтную мастерскую. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя прокуратура была против досрочного освобождения из тюрьмы Яана Пийма, совершившего шесть с половиной лет назад аварию, унесшую три жизни, она не оспорила решение Вируского уездного суда, по которому его выпустили на свободу.

Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подтвердила, что прокуратура хоть и не поддерживала досрочное освобождение Яана Пийма из тюрьмы, но и не оспорила решение Вируского уездного суда.

Прокурор: Пийм не уходит от наказания

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