Конкурсная декламация произведений Таммсааре развивает знание эстонского языка у молодежи

Цель конкурса декламации "Hansenist Tammsaareni" - знакомить жителей региона с творчеством писателя, связанного с их родными краями. Антон Хансен Таммсааре получил гимназическое образование в Нарве и часто отдыхал с семьей в Нарва-Йыэсуу.

На конкурсе надо будет наизусть прочитать отрывок продолжительностью пять минут из какого-нибудь произведения писателя. Соревноваться участники будут в разных возрастных группах: в младшей группе ученики 5-7-х классов, в средней - 8-9-х классов, в старшей - 10-12-х классов, а также учащиеся профессиональных учебных заведений и взрослые.

По словам организатора конкурса, младшего лектора эстонского языка из Нарвского колледжа Энды Трубок, конкурс декламации проводят в Ида-Вирумаа прежде всего для того, чтобы через творчество Таммсааре знакомить русскую молодежь с эстонской литературой, а также развивать знание эстонского языка.

- Исполнение произведений Таммсааре улучшает навыки декламации и эстонское произношение, увеличивает словарный запас и понимание текста участниками. Хорошее устное самовыражение повышает также конкурентоспособность молодежи на рынке труда, - объяснила Трубок.

На конкурсе будут оценивать запоминание текста, выражение мысли и умение декламировать, соответствие текста возрасту читателя, эмоциональное воздействие выступления и дикцию.

В конкурсную комиссию в разные годы входили известные эстонские артисты, нарвские школьные учителя, преподаватели колледжа и прежние победители. Стало традицией, что перед началом конкурса председатель жюри инструктирует участников, и они вместе выполняют голосовые упражнения.