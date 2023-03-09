Ида-Вирумааский тур IX конкурса декламации произведений Таммсааре состоится 17 марта в Нарвском колледже Тартуского университета. Для участия в нем можно зарегистрироваться на веб-странице колледжа до 13 марта.
Конкурсная декламация произведений Таммсааре развивает знание эстонского языка у молодежи
Цель конкурса декламации "Hansenist Tammsaareni" - знакомить жителей региона с творчеством писателя, связанного с их родными краями. Антон Хансен Таммсааре получил гимназическое образование в Нарве и часто отдыхал с семьей в Нарва-Йыэсуу.
На конкурсе надо будет наизусть прочитать отрывок продолжительностью пять минут из какого-нибудь произведения писателя. Соревноваться участники будут в разных возрастных группах: в младшей группе ученики 5-7-х классов, в средней - 8-9-х классов, в старшей - 10-12-х классов, а также учащиеся профессиональных учебных заведений и взрослые.
По словам организатора конкурса, младшего лектора эстонского языка из Нарвского колледжа Энды Трубок, конкурс декламации проводят в Ида-Вирумаа прежде всего для того, чтобы через творчество Таммсааре знакомить русскую молодежь с эстонской литературой, а также развивать знание эстонского языка.
- Исполнение произведений Таммсааре улучшает навыки декламации и эстонское произношение, увеличивает словарный запас и понимание текста участниками. Хорошее устное самовыражение повышает также конкурентоспособность молодежи на рынке труда, - объяснила Трубок.
На конкурсе будут оценивать запоминание текста, выражение мысли и умение декламировать, соответствие текста возрасту читателя, эмоциональное воздействие выступления и дикцию.
В конкурсную комиссию в разные годы входили известные эстонские артисты, нарвские школьные учителя, преподаватели колледжа и прежние победители. Стало традицией, что перед началом конкурса председатель жюри инструктирует участников, и они вместе выполняют голосовые упражнения.
Конкурсную декламацию произведений Антона Хансена Таммсааре проводят в Ярвамаа в родной волости писателя в Албуской основной школе в сотрудничестве с Музеем Таммсааре уже с 2004 года. С 2015 года в Нарве проводится Ида-Вирумааский тур конкурса.