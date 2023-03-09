Спектакль "Юбилей" повторят по просьбам зрителей

Пьеса-шутка "Юбилей" написана Чеховым больше ста лет назад - в 1891 году, но темы, которые в ней поднимаются, актуальны в любые времена, именно поэтому актеры любительского театра, созданного почти три года назад, решили начать именно с этого произведения. "Театри кода" был создан в 2020 году с целью поставить благотворительный спектакль, чтобы собрать средства для помощи больному ребенку. Постановка готовилась больше года, из-за пандемии премьера несколько раз откладывалась, но все-таки она состоялась прошлой весной, и спектакль оказался настолько удачным, что его показали несколько раз не только на мызе Кукрузе, но и на многих сценических площадках региона.