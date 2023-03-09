В воскресенье, 12 марта в 14.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры любительский театр "Teatri koda" представит юмористический спектакль "Юбилей" по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова. Стоимость билета - 5 евро.
Спектакль "Юбилей" повторят по просьбам зрителей
Пьеса-шутка "Юбилей" написана Чеховым больше ста лет назад - в 1891 году, но темы, которые в ней поднимаются, актуальны в любые времена, именно поэтому актеры любительского театра, созданного почти три года назад, решили начать именно с этого произведения. "Театри кода" был создан в 2020 году с целью поставить благотворительный спектакль, чтобы собрать средства для помощи больному ребенку. Постановка готовилась больше года, из-за пандемии премьера несколько раз откладывалась, но все-таки она состоялась прошлой весной, и спектакль оказался настолько удачным, что его показали несколько раз не только на мызе Кукрузе, но и на многих сценических площадках региона.
- Классика востребована всегда, потому что в ней много чего заложено, - считает профессиональный актер Василий Алферов, которого также пригласили поучаствовать в "Юбилее".
Осенью на пятом международном фестивале любительских театров "Все дороги ведут в театр", который проводит Ида-Вирумааский центр профессионального образования в Силламяэ, "Театри кода" получил премии за лучшую мужскую и женскую роли, а также приз зрительских симпатий.
- По многочисленным просьбам "Юбилей" возвращается на сцену, - сказал один из инициаторов создания любительского театра и актер Иван Баумбах. - Театр - живой организм, каждый спектакль - особенный, по-новому зазвучит он и в воскресенье, за год произошли изменения, к коллективу присоединился новый актер - Виктор Гайчук. Везде, где мы выступали, нас принимали очень тепло.