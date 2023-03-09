В Йыхвиском концертном доме прозвучат хиты "Enigma" всех времен

В рамках турне 2023 года на сцену выходят члены "Enigma" Эндрю Дональдс, Андреас Харде и Алиса Кетнере (Andru Donalds, Angel X и Fox Lima), чьи голоса знакомы меломанам по известным хитам "Enigma". В сопровождении струнного оркестра и live-ансамбля прозвучат более 20 композиций из разных альбомов, например, такие хиты, как "Sadness", "Return to Innocence" и "Gravity of Love", а также новые версии культовых песен "Enigma".

Проект создал в 1980-е годы немецкий продюсер Михаэль Крету. Группа сразу заворожила слушателей своим неповторимым мелодизмом и таинственностью, трижды номинировалась на "Grammy" и продала 70 миллионов дисков.

В 2019 году группа впервые собралась в концертное турне под названием "Original Enigma Voices", в рамках которого посетила также Эстонию, где дала два концерта.