В субботу, 11 марта, в Йыхви в рамках турне состоится концерт "Original Enigma Voices", обещающий представить слушателям все самые знаменитые композиции "Enigma".
В Йыхвиском концертном доме прозвучат хиты "Enigma" всех времен
В рамках турне 2023 года на сцену выходят члены "Enigma" Эндрю Дональдс, Андреас Харде и Алиса Кетнере (Andru Donalds, Angel X и Fox Lima), чьи голоса знакомы меломанам по известным хитам "Enigma". В сопровождении струнного оркестра и live-ансамбля прозвучат более 20 композиций из разных альбомов, например, такие хиты, как "Sadness", "Return to Innocence" и "Gravity of Love", а также новые версии культовых песен "Enigma".
Проект создал в 1980-е годы немецкий продюсер Михаэль Крету. Группа сразу заворожила слушателей своим неповторимым мелодизмом и таинственностью, трижды номинировалась на "Grammy" и продала 70 миллионов дисков.
В 2019 году группа впервые собралась в концертное турне под названием "Original Enigma Voices", в рамках которого посетила также Эстонию, где дала два концерта.
На этот раз "Original Enigma Voices" выступит в крупнейших городах Эстонии в рамках нового турне "Best Hits Tour 2023". После концертов в Эстонии группа отправится дальше в Финляндию и Болгарию.