Титул "Мама года" традиционно присваивается маме, чей ребенок или дети являются добропорядочными жителями города, которая, заботясь о семье, также вносит вклад в развитие местного сообщества и активно участвует в жизни города.
В Кохтла-Ярве вновь стартовал конкурс "Мама года"
В Кохтла-Ярве вновь стартовал конкурс "Мама года"
По условиям ежегодного конкурса, кандидат должен быть зарегистрированным жителем и фактически проживать в Кохтла-Ярве. Каждый горожанин или действующие на территории Эстонии организации и учреждения имеют право выдвинуть одного кандидата.
Социальная комиссия городского собрания ждет предложений до 10 апреля. Форму заявки и подробные условия конкурса можно найти на сайте горуправления: www.kohtla-jarve.ee.
В прошлом году обладателем этого почетного титула стала преподаватель Вирумааского колледжа TalTech, мама двоих детей Вероника Широкова.
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