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В Кохтла-Ярве вновь стартовал конкурс "Мама года"

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве вновь стартовал конкурс "Мама года"
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Вероника Широкова говорит, что в дружной семье все жизненные сложности переносятся легче.
Вероника Широкова говорит, что в дружной семье все жизненные сложности переносятся легче. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Титул "Мама года" традиционно присваивается маме, чей ребенок или дети являются добропорядочными жителями города, которая, заботясь о семье, также вносит вклад в развитие местного сообщества и активно участвует в жизни города.

По условиям ежегодного конкурса, кандидат должен быть зарегистрированным жителем и фактически проживать в Кохтла-Ярве. Каждый горожанин или действующие на территории Эстонии организации и учреждения имеют право выдвинуть одного кандидата.

Социальная комиссия городского собрания ждет предложений до 10 апреля. Форму заявки и подробные условия конкурса можно найти на сайте горуправления: www.kohtla-jarve.ee.

В прошлом году обладателем этого почетного титула стала преподаватель Вирумааского колледжа TalTech, мама двоих детей Вероника Широкова.

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