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С темой Варьяского ветропарка волость должна продвигаться и дальше

Кюлли Крийс
, журналист
С темой Варьяского ветропарка волость должна продвигаться и дальше
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В соответствии с новой общей планировкой Люганузеской волости, в ветропарках вокруг жилых домов и общественных зданий должна оставаться километровая буферная зона, где устанавливать ветряки нельзя.
В соответствии с новой общей планировкой Люганузеской волости, в ветропарках вокруг жилых домов и общественных зданий должна оставаться километровая буферная зона, где устанавливать ветряки нельзя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Суд отменил решение Люганузеского волостного собрания, признавшего недействительной инициированную четырьмя месяцами ранее спецпланировку Варьяского ветропарка.

В августе 2021 года ТОО "Varja Windfarm" ходатайствовало перед Люганузеской волостью об инициировании спецпланировки местного самоуправления и стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС), чтобы построить ветропарк в районе деревни Варья к северу от шоссе Таллинн - Нарва.

25 августа волостное собрание их и инициировало.

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