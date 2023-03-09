С темой Варьяского ветропарка волость должна продвигаться и дальше

В августе 2021 года ТОО "Varja Windfarm" ходатайствовало перед Люганузеской волостью об инициировании спецпланировки местного самоуправления и стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС), чтобы построить ветропарк в районе деревни Варья к северу от шоссе Таллинн - Нарва.