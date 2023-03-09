Как известно, волков (Михаила Стальнухина, Айво Петерсона и др.) невозможно перевоспитать в дворовых собак (в проэстонски настроенных).
Об итогах выборов в Ида-Вирумаа ⟩ Уно Сяэстла: Волков в собак не перевоспитать
Уно Сяэстла: Волков в собак не перевоспитать
Почему же умные люди вроде Катри Райк и др. вновь и вновь дурачат умный эстонский народ, говоря, будто перевоспитать возможно, а в слабых результатах такого перевоспитания виновато, мол, правительство Эстонии?
Оставьте волков в покое, ведь их время когда-нибудь закончится!