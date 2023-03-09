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Об итогах выборов в Ида-Вирумаа ⟩ Уно Сяэстла: Волков в собак не перевоспитать

Уно Сяэстла
, бывший руководитель "Alutaguse Memento", в 1957 году высланный из Ляэнемаа в Ида-Вирумаа
Уно Сяэстла: Волков в собак не перевоспитать
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Уно Сяэстла, бывший руководитель "Alutaguse Memento", в 1957 году высланный из Ляэнемаа в Ида-Вирумаа
Уно Сяэстла, бывший руководитель "Alutaguse Memento", в 1957 году высланный из Ляэнемаа в Ида-Вирумаа Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Как известно, волков (Михаила Стальнухина, Айво Петерсона и др.) невозможно перевоспитать в дворовых собак (в проэстонски настроенных).

Почему же умные люди вроде Катри Райк и др. вновь и вновь дурачат умный эстонский народ, говоря, будто перевоспитать возможно, а в слабых результатах такого перевоспитания виновато, мол, правительство Эстонии?

Оставьте волков в покое, ведь их время когда-нибудь закончится!

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