ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Будущее правительство довольно позитивно относится к Ида-Вирумаа

Это может быть не так, потому что даже в предыдущие годы, когда на Тоомпеа было значительно больше депутатов, избранных от Ида-Вирумаа, чудодейственного средства не было получено. Хотя официально правительство начало заниматься здешними проблемами еще в 2009 году, когда была одобрена первая государственная Ида-Вирумааская программа деятельности. За годы у этого документа появились различные преемники, но их эффективность была довольно низкой.

Однако нынешняя правящая коалиция, в которую входят Партия реформ, социал-демократы и "Eesti 200", несмотря ни на что, кажется неплохим вариантом для уезда. В отличие от бывшего лидера Партии реформ и премьер-министра Андруса Ансипа, которого темы Ида-Вирумаа в целом не интересовали, Кая Каллас сочла необходимым повысить их значимость, и повторила это и теперь, после победы на выборах. Социал-демократы и "Eesti 200" подчеркивают необходимость реформирования энергетической системы, ценя сланцевую энергию в переходный период. "Eesti 200" включила в свою предвыборную программу аж целый подраздел, посвященный Ида-Вирумаа. Все трое имеют ряд общих взглядов на будущее Ида-Вирумаа, будь то перевод школ на эстонский язык обучения, строительство государственных арендных домов или более справедливое, чем раньше, возвращение экологических платежей в Ида-Вирумаа. Будем надеяться, что новое правительство здесь довольно быстро доберется до заметных дел.