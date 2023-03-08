Подбитый в Украине российский танк в Йыхви не привезут

Как пишут новости ERR, власти Йыхви несколько дней колебались с ответом на предложение Министерства обороны выставить в центре города подбитый в Украине российский танк, но в итоге окончательно его отклонили. "Обсудили и с Полицией безопасности, и с Департаментом полиции и погранохраны, и волостная управа вчера решила не привозить [танк в Йыхви]", - сказала старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель.

"Учитывая результаты выборов в Ида-Вирумаа, мы не хотим здесь провокаций", - добавила она.

Тоомель также отметила, что мнения по этому вопросу в волостной управе расходятся, но она сама не против. Член волостной управы Сергей Андреев заявлял, что не поддерживает привоз танка в Йыхви.