Праздничный ажиотаж начинается спозаранку

Около десяти утра в одном из самых больших цветочных магазинов в Кохтла-Ярве "Anderson Äri" выстроились сразу три очереди из мужчин - терпеливо ждут, наблюдая, как споро работают флористы. Продавцов сегодня намного больше обычного. Заметно, что они немного устали, но внимательно выслушивают каждого покупателя. Ведь у людей разные предпочтения.