Наверное, только один день в году - 8 марта - цветочные магазины открывают двери задолго до начала рабочего дня, а закрывают - когда уйдет последний посетитель. Мужчины терпеливо стоят в очередях и покупают цветы и букеты, не спрашивая цен - радость для близких бесценна!
Для подписчиков
Праздничный ажиотаж начинается спозаранку
Праздничный ажиотаж начинается спозаранку
Около десяти утра в одном из самых больших цветочных магазинов в Кохтла-Ярве "Anderson Äri" выстроились сразу три очереди из мужчин - терпеливо ждут, наблюдая, как споро работают флористы. Продавцов сегодня намного больше обычного. Заметно, что они немного устали, но внимательно выслушивают каждого покупателя. Ведь у людей разные предпочтения.
Ключевые слова