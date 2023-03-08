Ср, 8.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Праздничный ажиотаж начинается спозаранку

Ирина Кивисельг
, журналист
Праздничный ажиотаж начинается спозаранку
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мужчины в очередях ждут терпеливо.
Мужчины в очередях ждут терпеливо. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наверное, только один день в году - 8 марта - цветочные магазины открывают двери задолго до начала рабочего дня, а закрывают - когда уйдет последний посетитель. Мужчины терпеливо стоят в очередях и покупают цветы и букеты, не спрашивая цен - радость для близких бесценна!

Около десяти утра в одном из самых больших цветочных магазинов в Кохтла-Ярве "Anderson Äri" выстроились сразу три очереди из мужчин - терпеливо ждут, наблюдая, как споро работают флористы. Продавцов сегодня намного больше обычного. Заметно, что они немного устали, но внимательно выслушивают каждого покупателя. Ведь у людей разные предпочтения.

В соседней комнате работает импровизированный цех по изготовлению букетов, одна из флористов Анжела заметила, что мы припоздали - цветов уже мало, почти все заказы уже забрали.

Ключевые слова
Новости
Наверх