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Комиссия по надзору выявила запрещенные пожертвования двум ида-вируским избирательным союзам и двум депутатам

Северное побережье
Комиссия по надзору выявила запрещенные пожертвования двум ида-вируским избирательным союзам и двум депутатам
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Опубликованные в издании "Панорама" предвыборные рекламы, в случае которых комиссия по надзору за финансированием партий выявила запрещенное пожертвование, так как они были оплачены значительно ниже прейскуранта.
Опубликованные в издании "Панорама" предвыборные рекламы, в случае которых комиссия по надзору за финансированием партий выявила запрещенное пожертвование, так как они были оплачены значительно ниже прейскуранта. Фото: Repro

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) установила, что кохтла-ярвеский избирательный союз "Progress" и йыхвиский избирательный союз "Jõhvikad", а также Виталий Бородин и Светлана Владимирова, баллотировавшиеся в горсобрание Кохтла-Ярве по списку Партии реформ, получили запрещенное пожертвование, поскольку их предвыборная реклама была опубликована в издании "Панорама", принадлежащем Николаю Осипенко, по гораздо более низкой цене, чем предусмотрено прейскурантом. Производство в отношении избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" и члена горсобрания Антона Диева было прекращено.

По оценке ERJK, полученная скидка должна рассматриваться как пожертвование от юридического лица, что запрещено. Комиссия оценила согласно прейскуранту стоимость опубликованной перед местными выборами 2021 года рекламы и попросила объяснить формирование стоимости рекламы.

Представитель избирательного союза "Jõhvikad" Эвелин Данилов и представитель избирательного союза "Progress" Мария Меркулова отказались давать объяснения, обосновывая это подозрением, предъявленным им в рамках уголовного дела, и вытекающей из последнего привилегией не свидетельствовать против себя. Бородин и Владимирова придерживались задекларированных сумм и не объяснили формирование стоимости рекламы.

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