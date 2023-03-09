Комиссия по надзору выявила запрещенные пожертвования двум ида-вируским избирательным союзам и двум депутатам

Опубликованные в издании "Панорама" предвыборные рекламы, в случае которых комиссия по надзору за финансированием партий выявила запрещенное пожертвование, так как они были оплачены значительно ниже прейскуранта.

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) установила, что кохтла-ярвеский избирательный союз "Progress" и йыхвиский избирательный союз "Jõhvikad", а также Виталий Бородин и Светлана Владимирова, баллотировавшиеся в горсобрание Кохтла-Ярве по списку Партии реформ, получили запрещенное пожертвование, поскольку их предвыборная реклама была опубликована в издании "Панорама", принадлежащем Николаю Осипенко, по гораздо более низкой цене, чем предусмотрено прейскурантом. Производство в отношении избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" и члена горсобрания Антона Диева было прекращено.