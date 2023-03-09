Перевод эстонского детсада в русский детсад создает в Силламяэ напряженность

В силламяэской сфере образования в новом учебном году предстоят большие перемены: в январе Силламяэское горсобрание согласилось на передачу государству эстонской основной школы и гимназии, а на февральском заседании депутаты решили объединить три детсада и две основные школы.

Последнее решение означает самые большие изменения для детей и коллектива "Pääsupesa", которым придется покинуть свое прежнее здание на улице Харидузе. При объединении детсадов "Pääsupesa", "Jaaniussike" и "Rukkilill" образуется юридически одно учреждение, которое с 1 сентября будет действовать в двух учебных местах: в здании "Rukkilill" на улице Маяковского и в здании "Jaaniussike" на улице Гагарина.