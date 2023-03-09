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Перевод эстонского детсада в русский детсад создает в Силламяэ напряженность

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Перевод эстонского детсада в русский детсад создает в Силламяэ напряженность
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43 ребенка и три группы эстоноязычного детсада вместе с персоналом переедут под крышу "Rukkilill", где сейчас девять групп посещают 123 ребенка.
43 ребенка и три группы эстоноязычного детсада вместе с персоналом переедут под крышу "Rukkilill", где сейчас девять групп посещают 123 ребенка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Единственный в Силламяэ детсад с эстонским языком обучения "Pääsupesa" должен будет проститься со своим зданием. "Боюсь, что эстонская атмосфера и ценности в большом детсаду будут разбавлены", - сказал член попечительского совета Андер Силе. По утверждению городской власти, эстоноязычное обучение является приоритетом.

В силламяэской сфере образования в новом учебном году предстоят большие перемены: в январе Силламяэское горсобрание согласилось на передачу государству эстонской основной школы и гимназии, а на февральском заседании депутаты решили объединить три детсада и две основные школы.

Последнее решение означает самые большие изменения для детей и коллектива "Pääsupesa", которым придется покинуть свое прежнее здание на улице Харидузе. При объединении детсадов "Pääsupesa", "Jaaniussike" и "Rukkilill" образуется юридически одно учреждение, которое с 1 сентября будет действовать в двух учебных местах: в здании "Rukkilill" на улице Маяковского и в здании "Jaaniussike" на улице Гагарина.

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