Единственный в Силламяэ детсад с эстонским языком обучения "Pääsupesa" должен будет проститься со своим зданием. "Боюсь, что эстонская атмосфера и ценности в большом детсаду будут разбавлены", - сказал член попечительского совета Андер Силе. По утверждению городской власти, эстоноязычное обучение является приоритетом.
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Перевод эстонского детсада в русский детсад создает в Силламяэ напряженность
Перевод эстонского детсада в русский детсад создает в Силламяэ напряженность
В силламяэской сфере образования в новом учебном году предстоят большие перемены: в январе Силламяэское горсобрание согласилось на передачу государству эстонской основной школы и гимназии, а на февральском заседании депутаты решили объединить три детсада и две основные школы.