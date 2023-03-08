Полиция задержала семерых граждан Ирана, прибывших в Эстонию незаконно

7 марта в 12.30 полицейский патруль проводил на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Лемме проверку пассажиров направлявшегося из Риги в Таллинн автобуса, в ходе чего полицейские выявили семерых граждан Ирана, которые въехали в Эстонию незаконно. Это были две семьи - 33-летний мужчина и 32-летняя женщина с трехлетним ребенком, а также 45-летний мужчина и женщина вместе с 12-летним сыном и 17-летней дочерью.

"Иранцы предоставили нам для проверки карточки соискателей международной защиты, выданные латвийским центром для соискателей убежища. Мы установили, что это граждане Ирана, которые в середине февраля самовольно покинули этот самый центр. Коллеги из Латвии сразу сообщили нам о их отбытии и теперь нам удалось поймать этих же людей в ходе выборочной проверки внутренней границы Шенгена", – рассказал начальник службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

"Нам известно, что эти семьи прибыли в прошлом году из Ирана в Москву, откуда они направились далее в Беларусь, а оттуда пешком отправились в Латвию. Белорусско-латвийскую границу иранцы пересекли 3 декабря прошлого года, и затем их разместили в центре для соискателей убежища. В Эстонию иранцы, с их слов, прибыли для отдыха, но скорее всего местом назначения их путешествия была Скандинавия", – добавил Петерс.

Полиция составила иранцам предписания о выезде из Эстонии и ведет сотрудничество с латвийскими коллегами для отправки иранцев обратно в Латвию.

Ранее, 2 марта, при проведении выборочной проверки внутренней границы Шенгена полиция поймала в Пярнуском уезде в такси трех въехавших незаконно в Эстонию граждан Ирака, которые также прибыли из центра для соискателей убежища Латвии. Это была семья - беременная женщина, отец и ребенок. На сегодняшний день их уже отправили обратно в Латвию.