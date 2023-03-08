Три партии начали коалиционные переговоры

В первый день переговоров обсуждаются общие принципы их проведения и технические детали. Делегации также заслушают обзор Министерства финансов о денежных возможностях государства.

"Мы хотим заключить коалиционный договор, от которого выиграют все жители Эстонии. Приоритеты Партии реформ на ближайшие годы - уверенно защищать Эстонию, повысить качество жизни всех и каждого, обеспечить экономический рост благодаря зеленому повороту", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

"Для социал-демократов на переговорах во главе угла стоит повышение уровня жизни людей, сокращение регионального неравенства, создание рабочих мест, тема изменения климата и поддержка наиболее незащищенных слоев населения", - отметил председатель партии соцдемов Лаури Ляэнеметс.