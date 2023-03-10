Родной русский язык будут учить в школах два урока в неделю

Как сообщил руководитель отдела языковой политики общего и профессионального образования Министерства образования и науки Ингар Дуболазов, в будущем в школах русскоязычным детям можно будет изучать русский язык в рамках урока "Родной язык и культура". Объем преподавания родного языка - два урока в неделю.

Дуболазов отметил, что если русскоязычный ученик изучает эстонский в качестве второго языка, то он не должен изучать второй иностранный язык или иностранный язык Б (первым иностранным языком является обязательный для изучения международный язык - английский). Поэтому, так как дети могут изучать иностранный язык Б с шестого класса, русскоязычные ученики могут воспользоваться временем, выделенным на второй иностранный язык, или увеличить учебную нагрузку на час, если график учебы не позволяет ученику изучать родной язык не менее двух часов в неделю.