Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Стальнухин отказался от идеи новой партии и на выборы больше не пойдет

Илья Смирнов
, журналист
Стальнухин отказался от идеи новой партии и на выборы больше не пойдет
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Михаил Стальнухин.
Михаил Стальнухин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Михаил Стальнухин, показавший на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа самый сильный результат, однако все равно не прошедший в парламент, публично заявил, что это были последние его выборы. Скандально известный политик из Нарвы также отказался от идеи создания новой партии, поскольку не увидел достаточной поддержки избирателей.

На выборах в Рийгикогу по ида-вирускому округу Михаил Стальнухин в качестве одиночного кандидата набрал в общей сложности 4578 голосов. До достижения персональной квоты ему не хватило 346 голосов. (Итоги выборов пока не утверждены.)

Стальнухин избирался в Рийгикогу всегда, начиная с 1999 года, по спискам Центристской партии Эстонии. В 2022 году, будучи членом эстонского парламента и Нарвского городского собрания, он допустил оскорбительные высказывания в адрес правительства, не принес извинений и был со скандалом исключен из партии, вследствие чего на новых выборах оказался в крайне невыгодной позиции одиночного кандидата.

Выдвигая свою одиночную кандидатуру, Стальнухин обещал, что в случае избрания займется учреждением собственной партии.

Не сумев пройти в Рийгикогу, через четыре дня после выборов Стальнухин написал у себя в "Фейсбуке", что новой партии не будет. "Создать мощную и дееспособную партию - ради этой цели я был готов костьми лечь. Но сразу пояснил, что для этого надо иметь возможность влиять на процессы на высоком уровне; для этого необходимо собирать адекватно мыслящих людей; для этого нужен доступ к парламентской трибуне; и очень нелишне обладать парламентской неприкосновенностью. Профессиональная политика не делается на коленке", - объяснил Стальнухин.

"На создание новой партии отсутствует социальный заказ. Нет базы под действительно народное, массовое движение. И с этим надо считаться, ведь "глас народа - глас божий". Работать же из чистого тщеславия, создавая очередную "пустышку" эстонской политики, я не желаю", - написал Стальнухин. "Я не предприниматель, и у меня, увы, нет акций или недвижимости, приносящих доход. А создание большой организации требует времени и денег", - добавил он.

В эфире интернет-радиостанции "Radio Narva", посредством которой Стальнухин проводил агитацию, после неудачи на выборах он сказал, что больше никогда не станет выдвигаться. На этот счет он выразился образно: "Я в последний раз играл с наперсточниками". За этим стоит его недоверие к электронному голосованию - э-голосов Стальнухин набрал только 803.

- Я играть в наперстки больше не буду с нашей системой выборов. Я ухожу на дембель - и это были, совершенно точно, последние мои выборы и в Рийгикогу, и в прочие высшие органы, - заявил уходящий на покой парламентарий.

Стальнухин назвал итоги выборов "чудесами дрессировки" населения Эстонии. "Молодец Кая Каллас, хорошо поработала", - высказался он с сильным сарказмом.

- Если посмотреть со стороны и не вникать в суть, то это выглядит как всенародное, общее одобрение той политики, которая велась на протяжении последних как минимум двух лет - со всеми инфляциями, банкротствами и закрытиями предприятий, растущей безработицей, сумятицей в образовании, - сказал Стальнухин о триумфе Партии реформ.

Ключевые слова
Новости
Наверх