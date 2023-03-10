Стальнухин отказался от идеи новой партии и на выборы больше не пойдет

На выборах в Рийгикогу по ида-вирускому округу Михаил Стальнухин в качестве одиночного кандидата набрал в общей сложности 4578 голосов. До достижения персональной квоты ему не хватило 346 голосов. (Итоги выборов пока не утверждены.)

Стальнухин избирался в Рийгикогу всегда, начиная с 1999 года, по спискам Центристской партии Эстонии. В 2022 году, будучи членом эстонского парламента и Нарвского городского собрания, он допустил оскорбительные высказывания в адрес правительства, не принес извинений и был со скандалом исключен из партии, вследствие чего на новых выборах оказался в крайне невыгодной позиции одиночного кандидата.

Выдвигая свою одиночную кандидатуру, Стальнухин обещал, что в случае избрания займется учреждением собственной партии.

Не сумев пройти в Рийгикогу, через четыре дня после выборов Стальнухин написал у себя в "Фейсбуке", что новой партии не будет. "Создать мощную и дееспособную партию - ради этой цели я был готов костьми лечь. Но сразу пояснил, что для этого надо иметь возможность влиять на процессы на высоком уровне; для этого необходимо собирать адекватно мыслящих людей; для этого нужен доступ к парламентской трибуне; и очень нелишне обладать парламентской неприкосновенностью. Профессиональная политика не делается на коленке", - объяснил Стальнухин.