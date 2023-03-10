Михаил Стальнухин, показавший на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа самый сильный результат, однако все равно не прошедший в парламент, публично заявил, что это были последние его выборы. Скандально известный политик из Нарвы также отказался от идеи создания новой партии, поскольку не увидел достаточной поддержки избирателей.
Стальнухин отказался от идеи новой партии и на выборы больше не пойдет
На выборах в Рийгикогу по ида-вирускому округу Михаил Стальнухин в качестве одиночного кандидата набрал в общей сложности 4578 голосов. До достижения персональной квоты ему не хватило 346 голосов. (Итоги выборов пока не утверждены.)
Стальнухин избирался в Рийгикогу всегда, начиная с 1999 года, по спискам Центристской партии Эстонии. В 2022 году, будучи членом эстонского парламента и Нарвского городского собрания, он допустил оскорбительные высказывания в адрес правительства, не принес извинений и был со скандалом исключен из партии, вследствие чего на новых выборах оказался в крайне невыгодной позиции одиночного кандидата.
Выдвигая свою одиночную кандидатуру, Стальнухин обещал, что в случае избрания займется учреждением собственной партии.
Не сумев пройти в Рийгикогу, через четыре дня после выборов Стальнухин написал у себя в "Фейсбуке", что новой партии не будет. "Создать мощную и дееспособную партию - ради этой цели я был готов костьми лечь. Но сразу пояснил, что для этого надо иметь возможность влиять на процессы на высоком уровне; для этого необходимо собирать адекватно мыслящих людей; для этого нужен доступ к парламентской трибуне; и очень нелишне обладать парламентской неприкосновенностью. Профессиональная политика не делается на коленке", - объяснил Стальнухин.
"На создание новой партии отсутствует социальный заказ. Нет базы под действительно народное, массовое движение. И с этим надо считаться, ведь "глас народа - глас божий". Работать же из чистого тщеславия, создавая очередную "пустышку" эстонской политики, я не желаю", - написал Стальнухин. "Я не предприниматель, и у меня, увы, нет акций или недвижимости, приносящих доход. А создание большой организации требует времени и денег", - добавил он.
В эфире интернет-радиостанции "Radio Narva", посредством которой Стальнухин проводил агитацию, после неудачи на выборах он сказал, что больше никогда не станет выдвигаться. На этот счет он выразился образно: "Я в последний раз играл с наперсточниками". За этим стоит его недоверие к электронному голосованию - э-голосов Стальнухин набрал только 803.
- Я играть в наперстки больше не буду с нашей системой выборов. Я ухожу на дембель - и это были, совершенно точно, последние мои выборы и в Рийгикогу, и в прочие высшие органы, - заявил уходящий на покой парламентарий.
Стальнухин назвал итоги выборов "чудесами дрессировки" населения Эстонии. "Молодец Кая Каллас, хорошо поработала", - высказался он с сильным сарказмом.
- Если посмотреть со стороны и не вникать в суть, то это выглядит как всенародное, общее одобрение той политики, которая велась на протяжении последних как минимум двух лет - со всеми инфляциями, банкротствами и закрытиями предприятий, растущей безработицей, сумятицей в образовании, - сказал Стальнухин о триумфе Партии реформ.