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Айво Петерсон задержан Полицией безопасности

Северное побережье
Айво Петерсон задержан Полицией безопасности
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе лидера движения "Koos/Вместе" Айво Петерсона, живущего в Нарве.

Полиция безопасности сообщила, что задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Это пока предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедур.

Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных, как подтвердили в Полиции безопасности, является Айво Петерсон.

"Поскольку первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются, на данный момент невозможно ответить на более подробные вопросы о расследовании. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Полицией безопасности", - сообщил представитель Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп.

Лидер движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и набрал 3968 голосов, которых все же не хватило для прохождения в состав парламента. В ходе предвыборной кампании Петерсон посещал оккупированный Россией украинский Донбасс и выступал на пропагандистских телепередачах в Москве, что вызвало негативную ответную реакцию в Эстонии.

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