Айво Петерсон задержан Полицией безопасности

Полиция безопасности сообщила, что задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Это пока предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедур.

Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных, как подтвердили в Полиции безопасности, является Айво Петерсон.

"Поскольку первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются, на данный момент невозможно ответить на более подробные вопросы о расследовании. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Полицией безопасности", - сообщил представитель Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп.