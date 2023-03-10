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Волость снова поддержала водноспортивный комплекс Айду

Северное побережье
Волость снова поддержала водноспортивный комплекс Айду
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На эскизе, выполненном в 2017 году, изображено главное здание Айдуского центра водного спорта во всей своей красе. Реальность поначалу будет намного скромнее.
На эскизе, выполненном в 2017 году, изображено главное здание Айдуского центра водного спорта во всей своей красе. Реальность поначалу будет намного скромнее. Фото: Arhitektuuribüroo Pluss

Водноспортивный комплекс Айду, который в начале февраля наконец заключил договор на строительство главного здания, попросил у Люганузеской волости дополнительно 180000 евро в качестве поддержки для покрытия возникших расходов.

Волостное собрание решило поддержать суммой 150000 евро, остальные 30000 евро должен найти сам центр водных видов спорта. Ожидается, что поддержка будет выплачена из дополнительного бюджета, если это не удастся, у волости есть возможность взять заем. Окончательное решение должно принять волостное собрание.

Раньше волость поддержала водноспортивный комплекс полумиллионом евро. Если главное здание не будет готово к концу года, 3,7 млн евро, полученные от EAS в 2017 году, должны быть возвращены.

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