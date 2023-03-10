Волость снова поддержала водноспортивный комплекс Айду

Волостное собрание решило поддержать суммой 150000 евро, остальные 30000 евро должен найти сам центр водных видов спорта. Ожидается, что поддержка будет выплачена из дополнительного бюджета, если это не удастся, у волости есть возможность взять заем. Окончательное решение должно принять волостное собрание.