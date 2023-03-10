Водноспортивный комплекс Айду, который в начале февраля наконец заключил договор на строительство главного здания, попросил у Люганузеской волости дополнительно 180000 евро в качестве поддержки для покрытия возникших расходов.
Волость снова поддержала водноспортивный комплекс Айду
Волость снова поддержала водноспортивный комплекс Айду
Волостное собрание решило поддержать суммой 150000 евро, остальные 30000 евро должен найти сам центр водных видов спорта. Ожидается, что поддержка будет выплачена из дополнительного бюджета, если это не удастся, у волости есть возможность взять заем. Окончательное решение должно принять волостное собрание.
Раньше волость поддержала водноспортивный комплекс полумиллионом евро. Если главное здание не будет готово к концу года, 3,7 млн евро, полученные от EAS в 2017 году, должны быть возвращены.