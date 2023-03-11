ОПРОС ⟩ Довольны ли вы результатами выборов в Рийгикогу?
Довольны ли вы результатами выборов в Рийгикогу?
Эвальд ПАЙО, пенсионер:
- В принципе, доволен, но ведь наша северная страна "скучная", никогда нет резких поворотов. Что будет дальше - посмотрим.
Андра ВИЛЛЕРС, производственный директор:
- Могу сказать, что более-менее довольна. Хотя реформисты главенствовали и в прошлый созыв, не могу утверждать, что довольна всем, что происходило, но, возможно, новая коалиция, которую сейчас создадут, даст надежду на лучшее благополучие государства.
София БУЛАНОВА, актриса:
- Не знаю, как ответить, потому что вообще не слежу за политическими событиями. Любая партия перед выборами говорит, что она для народа и за народ, но, как показывает практика, очень многие обещания забываются. Поэтому мне все равно, кто пришел к власти, главное, чтобы политики выполнили свои обещания или хотя бы пытались это сделать, а люди это видели или чувствовали.
Леонид ПОЯРКОВ, пенсионер:
- Не доволен. Последнее время, стараюсь даже не читать ту ерунду, которую пишут в газетах. В молодости я был патриотом, стоял в Балтийской цепочке, но теперь очень недоволен политиками, которые все перевернули вверх ногами. Причем не только в Эстонии, но и в Европе. Человек, которому я отдал свой голос, не попал в Рийгикогу, хоть и набрал много голосов. Реформисты давно у власти, улучшений нет и жизнь не радует. Но надежда на лучшее всегда есть, подождем.