ОПРОС ⟩ Довольны ли вы результатами выборов в Рийгикогу?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эвальд ПАЙО, пенсионер: - В принципе, доволен, но ведь наша северная страна "скучная", никогда нет резких поворотов. Что будет дальше - посмотрим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андра ВИЛЛЕРС, производственный директор: - Могу сказать, что более-менее довольна. Хотя реформисты главенствовали и в прошлый созыв, не могу утверждать, что довольна всем, что происходило, но, возможно, новая коалиция, которую сейчас создадут, даст надежду на лучшее благополучие государства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik София БУЛАНОВА, актриса: - Не знаю, как ответить, потому что вообще не слежу за политическими событиями. Любая партия перед выборами говорит, что она для народа и за народ, но, как показывает практика, очень многие обещания забываются. Поэтому мне все равно, кто пришел к власти, главное, чтобы политики выполнили свои обещания или хотя бы пытались это сделать, а люди это видели или чувствовали.