Валло Реймаа: Носители власти в Таллинне, проснитесь!

У EKRE компенсационный мандат уже был обеспечен Аллеру, но список в целом удержался более-менее на прежнем уровне - 0,504 квоты (в 2019 году 0,5789 квоты). У них порог в пятьсот голосов преодолели двое (Аллер - 813, Брейвель - 757), что подтверждает старую истину: при отсутствии одной суперзвезды для окружного мандата необходимы по крайней мере четыре средних магнита голосов.

"Мы видим, как эстонское государство начало терять свои позиции в центральном регионе Ида-Вирумаа". Валло РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания, беспартийный

Список "Eesti 200" получил 0,4981 квоты, что сильно уступило предсказанным в опросах процентам. Может быть, роковым стало то, что вся кампания была сосредоточена на Ильине, но это оправдало бы себя только в том случае, если бы Ильин в результате стал "суперзвездой". Однако этого не произошло. Он собрал приличный урожай голосов - 1108, однако стал и единственным преодолевшим порог в пятьсот голосов. В итоге скамья оказалась короткой, что непосредственно повлияло на общий урожай голосов.

Ранее одной из проблем "Eesti 200" называли относительную молодость ее целевой группы, которая по молодости не очень активно участвует в выборах. Возможно, что так оно и случилось. Именно среди этой более молодой группы своего лидера не рекламировали, хотя список и предлагал возможность для этого.