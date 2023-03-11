Вопреки утверждениям самих политических партий, все они, кроме одной, совершили в ходе предвыборной кампании ошибки, обернувшиеся при оценке задним числом противоголосованием, которые стоили или еще будут стоить им дорого.
Анвар Самост: На выборах победила партия, которой повезло и которая не сделала ошибок
Вышеупомянутая одна партия - это, естественно, Партия реформ. Вернее было бы сказать, что удача была на ее стороне от начала до конца, и избиратели не обращали внимания ни на отсутствие идей, ни на отступление от многих считавшихся прежде важными принципов, рекордный рост цен, списки с уже примелькавшимися лицами и виляние в вопросе Нурсипалу.
Небывалый в новейшей истории Эстонии результат на выборах опирался на поступки председателя Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас при формировании политики безопасности и позиции в отношении войны в Украине. Эти решения могли быть подсказаны дальновидными и хорошо информированными чиновниками. Другим партиям использовавшаяся риторика могла нравиться или нет, однако Каллас шла в Эстонии и во всем мире на несколько шагов впереди остальных и состязаться с ней было трудно.
Поддержка Каллас, судя по последним опросам, была куда выше поддержки, выражаемой самой Партии реформ. Это значит, что в лице Каллас Партию реформ выбирали и те, кто в какой-то другой ситуации проголосовали бы за кого-то другого. Это значит, что в тех округах, где не баллотировалась Каллас, первые номера Партии реформ получили небывалое количество голосов, ведь косвенно эти голоса отдавались именно за нее.
За несколько дней до выборов это поняли также "Eesti 200" и Социал-демократическая партия, решившие отправиться ловить рыбку на тот же пруд, и невиданным прежде образом заявили в своих предвыборных рекламах, что отданный за них голос - это голос в поддержку Партии реформ и прежде всего премьер-министра Каи Каллас. Это явно сработало.
EKRE была единственной партией, которая тотально неправильно оценила настрой избирателей - в том числе своих собственных - и вступила в конфликт с Партией реформ по вопросу Украины. Как неудавшиеся попытки подмигнуть, "желая мира", русскоязычным избирателям, так и очернение и неприятие украинских военных беженцев и упорно раздуваемый спор с руководителем Сил обороны наткнулись на непонимание общественности. Если взглянуть на выборы в Рийгикогу, как на соревнование по противоголосованию, то EKRE проиграла тут с большим отрывом.
"Центристской партии второй раз подряд не удалось приманить на выборах одновременно эстоноязычных и русскоязычных избирателей".
АНВАР САМОСТ, журналист
EKRE наверняка показала бы гораздо лучший результат, если бы взяла пример с риторики финской правоконсервативной партии "Perussuomalaiset" ("Истинные финны"). Известнейшее лицо "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо, будучи председателем парламентской комиссии по иностранным делам, поддержал прием украинских беженцев и громко призвал правительство Финляндии еще больше помогать Украине вооружением. Соответственно, у финских консерваторов есть шанс получить больше мест в новом составе парламента, выборы которого состоятся 2 апреля.
Даже если бы EKRE сосредоточилась чисто на прожиточных проблемах и энергетике, не ища особой позиции по войне в Украине, то на выборах она выступила бы наверняка успешнее.
"Isamaa" и социал-демократы остались для сосредоточенного на безопасности избирателя на второстепенных ролях. Кроме того, обеим партиям стоит взглянуть на себя и спросить: возможно ли вообще войти когда-нибудь в высшую лигу, не имея харизматичных высокопоставленных политиков? Прав также Юхан Партс, сказавший в интервью ERR, что бесконечные роения сузили взгляды "Isamaa", отрезав внутрипартийную дискуссию и разнообразие.
Центристской партии второй раз подряд не удалось приманить на выборах одновременно эстоноязычных и русскоязычных избирателей. В 2019 году роковым для нее стало уклонение от принятия четкой точки зрения по вопросу кохтла-ярвеской эстоноязычной школы, а в 2023 году - наличие четкой позиции по вопросу нарвского танка и войны в Украине. Могла ли Центристская партия поступить иначе? Не могла. По сути, это значит, что Центристской партии следует пересмотреть все прежние цели и отказаться от той предпосылки, что русскоязычные голоса в любом случае достанутся ей.
У участвовавшей в парламентских выборах всего второй раз "Eesti 200" дела пошли очень хорошо: 14 мест в парламенте - это прекрасный результат. Однако эти мандаты были получены в качестве спутника Партии реформ, которая принимает "Eesti 200" в коалицию прежде всего для того, чтобы уменьшить поддержку новичка реальной правительственной ответственностью, и исключит ее из властного союза сразу же, как только ее рейтинг приблизится к определенному порогу. Поиск независимого взгляда после того, как выборы закончились и в правительстве побыли, станет, наверное, болезненным.