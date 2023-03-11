Анвар Самост: На выборах победила партия, которой повезло и которая не сделала ошибок

Вышеупомянутая одна партия - это, естественно, Партия реформ. Вернее было бы сказать, что удача была на ее стороне от начала до конца, и избиратели не обращали внимания ни на отсутствие идей, ни на отступление от многих считавшихся прежде важными принципов, рекордный рост цен, списки с уже примелькавшимися лицами и виляние в вопросе Нурсипалу.

Небывалый в новейшей истории Эстонии результат на выборах опирался на поступки председателя Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас при формировании политики безопасности и позиции в отношении войны в Украине. Эти решения могли быть подсказаны дальновидными и хорошо информированными чиновниками. Другим партиям использовавшаяся риторика могла нравиться или нет, однако Каллас шла в Эстонии и во всем мире на несколько шагов впереди остальных и состязаться с ней было трудно.

Поддержка Каллас, судя по последним опросам, была куда выше поддержки, выражаемой самой Партии реформ. Это значит, что в лице Каллас Партию реформ выбирали и те, кто в какой-то другой ситуации проголосовали бы за кого-то другого. Это значит, что в тех округах, где не баллотировалась Каллас, первые номера Партии реформ получили небывалое количество голосов, ведь косвенно эти голоса отдавались именно за нее.