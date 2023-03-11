Ида-Вирумаа, предлагающий наполовину большую зарплату, ждет на работу более ста новых работников образования. Впервые заинтересованных приглашают в образовательные учреждения на пробные дни, чтобы они могли прочувствовать местные условия.
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Школы Ида-Вирумаа, которым требуется более ста учителей, приглашают на пробные дни
Школы Ида-Вирумаа, которым требуется более ста учителей, приглашают на пробные дни
Учебные заведения Ида-Вирумаа ищут к осени в общей сложности более сотни новых работников образования на всех ступенях образования, от детского сада до высших учебных заведений. Больше всего вакансий учителей в общеобразовательных школах.