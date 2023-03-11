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Жители деревень Люганузе одолели в суде Департамент окружающей среды

Кюлли Крийс
, журналист
Жители деревень Люганузе одолели в суде Департамент окружающей среды
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Жители деревень Тагакюла и Матка в Люганузе упорно боролись за свою жизненную среду в течение нескольких лет. До победного конца: известнякового карьера на этом месте не будет.
Жители деревень Тагакюла и Матка в Люганузе упорно боролись за свою жизненную среду в течение нескольких лет. До победного конца: известнякового карьера на этом месте не будет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник вступило в силу решение окружного суда об отмене выданного Департаментом окружающей среды разрешения на разработку известнякового карьера Мурру.

Шестилетняя судебная сага вокруг добычи известняка в карьере Люганузе, известном в местном масштабе как известняковый карьер Мурру, завершилась, когда административная коллегия Государственного суда приняла решение не принимать к рассмотрению жалобы сторон.

Таким образом, вступило в силу решение окружного суда от 30 сентября прошлого года, которое аннулировало распоряжение Департамента окружающей среды о выдаче ТОО "Kaltsiumkarbonaat" 15-летнего разрешения на добычу в известняковом карьере Люганузе.

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