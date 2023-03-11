В понедельник вступило в силу решение окружного суда об отмене выданного Департаментом окружающей среды разрешения на разработку известнякового карьера Мурру.
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Жители деревень Люганузе одолели в суде Департамент окружающей среды
Жители деревень Люганузе одолели в суде Департамент окружающей среды
Шестилетняя судебная сага вокруг добычи известняка в карьере Люганузе, известном в местном масштабе как известняковый карьер Мурру, завершилась, когда административная коллегия Государственного суда приняла решение не принимать к рассмотрению жалобы сторон.