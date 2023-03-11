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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Айво Петерсон

Северное побережье
Айво Петерсон
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Raul Mee

Результаты выборов, поступившие поздно вечером в прошлое воскресенье, мгновенно привлекли к Айво Петерсону всеобщее внимание.

До сих пор своими странноватыми акциями (борьба за разрешение ввозить российские сигареты в Эстонию, провозглашение Нарвы зоной, свободной от ЛГБТ, объявление себя кандидатом в президенты и т.д.) он больше походил на героев творчества Эдуарда Борнхёэ "Шуты славы". Почти четыре тысячи голосов, которые он собрал в Ида-Вирумаа, будучи среди прочего фаворитом избирателей в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, теперь оказались значительным показателем умонастроений части проживающих здесь эстонских граждан.

Сам Петерсон в Рийгикогу не попал, зато отобрал эту возможность у Михаила Стальнухина и как минимум одно место у Центристской партии, в общем сильно ослабив представительство Ида-Вирумаа в парламенте.

С учетом его действий в общении с Россией на тонкой грани дозволенного и запрещенного в глазах закона, можно предположить, что в Эстонии ему не позволят слишком широко расправить крылья. Даже малейший промах повлечет за собой с большой вероятностью разбирательство в правоохранительных органах.

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