Йыхвиска признана судом виновной в поддержке российской агрессии

Полиция наказала Галину Киселеву штрафом в размере 120 евро за то, что 2 августа прошлого года она опубликовала в "Facebook" в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве поздравление по случаю официально отмечаемого в России Дня Воздушно-десантных войск. Приложенная к репосту движущаяся картинка изображала флаг десантных войск Советской армии и солдат с символикой десантных войск Российской Федерации. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина под картинкой.