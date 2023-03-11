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Йыхвиска признана судом виновной в поддержке российской агрессии

Галина Киселева: Мне приписали мысли, которые я не выражала
Эрик Калда
, журналист
Йыхвиска признана судом виновной в поддержке российской агрессии
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Госсуд нашел, что репост изображения российских десантников во время кровавой агрессии против Украины можно трактовать как поддержку международного преступления.
Госсуд нашел, что репост изображения российских десантников во время кровавой агрессии против Украины можно трактовать как поддержку международного преступления. Фото: Kristjan Teedema

Госсуд решил, что женщина, после кровавой бойни в Буче опубликовавшая в открытой группе "Facebook" поздравление по случаю дня российских десантных войск, содержавшее изображение их символики, виновна в поддержке и оправдании преступлений вооруженных сил России в Украине.

Полиция наказала Галину Киселеву штрафом в размере 120 евро за то, что 2 августа прошлого года она опубликовала в "Facebook" в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве поздравление по случаю официально отмечаемого в России Дня Воздушно-десантных войск. Приложенная к репосту движущаяся картинка изображала флаг десантных войск Советской армии и солдат с символикой десантных войск Российской Федерации. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина под картинкой.

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