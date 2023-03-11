ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Красивый блеф дороже горьких истин

Повышения пенсий и пособий, а также рост государственных инвестиций по сути своей никак не совместимы с обещавшимся снижением налогов. Когда в ходе дебатов и интервью у политиков спрашивали, как это возможно, то в ответ звучало нечто неопределенное относительно того, что экономика ведь растет и авось деньги появятся.

Всего через пару дней после выяснения результатов выборов политики Партии реформ, "Eesti 200" и соцдемов, приступившие к коалиционным переговорам, всерьез заговорили о том, что финансовое положение государства очень плохое и придется урезать расходы. По меньшей мере на 750 миллионов евро, а то и больше.

Такой поворот на 180 градусов изумляет. По крайней мере Партия реформ и соцдемы долгое время находились в Рийгикогу и до сих пор входили также в правительство, то есть должны были иметь очень хорошее представление о финансовом положении государства. Вообще-то, анализы и обзоры Банка Эстонии и Министерства финансов публично доступны всем интересующимся. Не верится, что, излагая и широко распространяя щедрые предвыборные обещания, они не ведали истинного состояния дел. Это же касается оставшихся в оппозиции EKRE, Центристской партии и "Isamaa", тоже активно участвовавших в этом конкурсе предложений.

Предвыборная кампания производит впечатление сознательного блефования. Однако попрекать за это не стоит только партии. Судя по выбору избирателей, им красивый блеф тоже нравится куда больше, чем горькая истина.