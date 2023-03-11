ПОИЩИТЕ У СЕБЯ! ⟩ Музей в Кохтла-Ярве собирает редкие и забавные фото

За четыре десятилетия в Белом зале прошли сотни выставок, концертов, встреч и других мероприятий.

- Почти всегда гости фиксировали происходящее на свои фотоаппараты и телефоны, - констатирует галерист Хельги Коплиорг. - Наверное, в архивах у многих есть интересные фотографии и сюжеты, вот мы и подумали, что можно было бы оформить из этих ярких мгновений юбилейную выставку, которая лучше всего расскажет о длинном пути галереи, которая считается одной из лучших в стране.