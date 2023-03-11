Белому залу Кохтла-Ярвеского Музея сланца 28 мая исполнится сорок лет. Отметить знаменательную дату задумали необычной фотовыставкой, поучаствовать в которой могут все, кто готов поделиться интересными моментами, связанными с галереей.
ПОИЩИТЕ У СЕБЯ! ⟩ Музей в Кохтла-Ярве собирает редкие и забавные фото
За четыре десятилетия в Белом зале прошли сотни выставок, концертов, встреч и других мероприятий.
- Почти всегда гости фиксировали происходящее на свои фотоаппараты и телефоны, - констатирует галерист Хельги Коплиорг. - Наверное, в архивах у многих есть интересные фотографии и сюжеты, вот мы и подумали, что можно было бы оформить из этих ярких мгновений юбилейную выставку, которая лучше всего расскажет о длинном пути галереи, которая считается одной из лучших в стране.
Фотографии будут собирать до 30 апреля, их можно отправить на электронную почту: helgi.kopliorg@pkm.ee. Более старые фото на бумажном носителе можно принести в зал для сканирования, он открыт по рабочим дням. Хельги подчеркнула, что кохтлаярвесцы или гости города могут предложить для выставки до десяти фотоснимков, с описанием события и присутствующих лиц, если они известны. Сотрудники музея выберут самые интересные, редкие или удивительные фото для экспозиции, которая откроется 25 мая в галерее Кохтла-Ярвеского горуправления. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5334 0280, 332 1351.