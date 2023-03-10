А судьи кто? Нарве требуются народные судьи

Кандидатом на должность народного судьи может быть гражданин Эстонии в возрасте 25-70 лет, способный выполнять свои обязанности, владеющий эстонским языком на высшем уровне и обладающий моральными качествами, подходящими для должности народного судьи. Также надо быть зарегистрированным жителем города не менее одного года.

Есть целый ряд причин, по которым гражданин не может стать народным судьей. Например, не может им стать человек непригодный к этому делу по состоянию здоровья, приговоренный за преступление, банкротный должник, адвокат, нотариус, судебный исполнитель, служащий суда, прокуратуры, полиции, член правительства, парламента, волостной или городской управы.

Работа народного судьи оплачивается, на это время работник освобождается от его основной работы.

Поиск кандидатов в народные судьи Нарвское горсобрание будет проводить до 5 июня.