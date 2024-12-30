У Катри Райк еще нет властных полномочий, но она выйдет к горожанам на площадь в новогоднюю ночь

- Не спрашивайте - люблю ли я салюты? Не люблю, - с улыбкой комментирует Катри Райк​ эту тему шумного новогоднего праздника.​

Новый состав Нарвской горуправы Катри Райк представит на следующем внеочередном заседании городского собрания уже 3 января. В качестве вице-мэра будет предложена Марина Шурупова, третьим членом управы останется Елена Голубева, руководящая сферой городских финансов.

Шуруповой на должности вице-мэра предлагается месячный оклад 3500 евро, Голубева будет получать за членство в управе 298 евро в месяц вдобавок к основному окладу директора финасового департамента.

Месячный оклад мэра Нарвы - 4000 евро.

Как стало известно, в дальнейшем в роли советника мэра Катри Райк вполне может оказаться Яанус Пурга, работавший до октября официальным представителем правительства в Ида-Вирумаа. Сам Пурга уклончиво подверждает, что он всячески поддерживает Райк, но каким по форме будет их сотрудничество - предмет переговоров.

После утверждения нового поименного состава горуправы во главе с мэром Катри Райк этот состав обретет полномочия органа исполнительной местной власти. До того дня продолжат исполнять обязанности прежние члены Нарвской горуправы во главе с вице-мэром Олегом Карпиковым, хотя их полномочия все же ограничены и формальны.

Так или иначе, но увесистая церемониальная цепь нарвского градоначальника, выполненная по пожеланию Тоотса по новому образцу, уже переместилась на плечи Райк. Менять ее на прежнюю цепь Райк, по ее словам, в ближайшее время не собирается. "Считаю правильным ее поменять, но это не в первой сотне самых важных дел", - объяснила Райк.

Увесистая церемониальная цепь нарвского градоначальника 28 декабря переместилась на плечи Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik