БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый представитель Ида-Вирумаа в Рийгикогу выходит из тени Яны Тоом

Нарвский политик, экс-мэр и борец за память о красноармейцах Алексей Евграфов, кто отправится в Рийгикогу пятнадцатого созыва взамен Яны Тоом, предстает антиподом Каи Каллас и Катри Райк. С последней он как кошка с собакой. "Северное побережье" посредством интервью выясняло, могут ли сто остальных депутатов на Тоомпеа смело пожимать руку Евграфову, политические предпочтения которого видятся порой противоречивыми.
- Вопрос для разминки - какие цифры после прошедших выборов удивили вас?
- Цифры Михаила Стальнухина и Айво Петерсона меня не удивили, ну разве что Петерсона, а в высоком результате Стальнухина был уверен.
Удивило то небольшое количество голосов, которые собрал Максим Ильин. Оно небольшое по отношение к большому числу рекламы, вложений в кампанию Ильина в прессе и на дебатах. Эти выборы в очередной раз показали, что предвыборная визуализация - плакаты, картинки и тому подобное - не дает сбора голосов. Нужны либо личный контакт с избирателями, либо эмоции, вызываемые теми или иными высказываниями, либо опыт работы. У Максима есть позитивный опыт работы, но известный в относительно узком кругу.
- Проясните, пожалуйста, что связывает вас сегодня с Центристской партией? Она на стыке 2020-2021 годов отказалась принять вас к себе в ряды и за прошедшие годы не сменила даже своего лидера, не поменялось ничего.
- Яна Тоом. Это тот человек, который помог мне лично и поддерживал в предвыборной кампании, она заместитель председателя партии и хотела видеть меня в ее рядах. Плюс последние полтора года в Нарвском горсобрании наша фракция смогла успешно сотрудничать с фракцией "Kesk", хотя сейчас и возникло небольшое напряжение, которое преодолимо, я думаю.
- Сейчас идет речь о вашем вступлении в партию?
- Я не отказываюсь от своих слов, сказанных в прошлом году: если я пройду в Рийгикогу, то вступление в партию будет логичным шагом. После утверждения результатов выборов мы встретимся с представителями центристской фракции и правления партии - надо обговорить дальнейшую совместную работу. Всем очевидно, что позиции Центристской партии в Нарве и Ида-Вирумаа сильно утрачены, и мне интересно будет понять, какое видение этой проблемы есть у их центрального руководства, а также их взгляды на русскоязычное население. На мой взгляд, уже надо определяться и занимать более конкретную позицию. Если услышу, что мы мыслим одинаково, то вступлю в партию.