БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый представитель Ида-Вирумаа в Рийгикогу выходит из тени Яны Тоом

- Где на этой шкале Стальнухин?

- Между Айво и мной, но ближе ко мне. Многие идеи, которые Михаил транслирует, мне абсолютно понятны.

- Катри Райк?

- Катри Райк стоит… Даже не знаю, стоит ли она там вообще. (Смеется.) Я очень дорожу договоренностями, словом, а отношения с Катри показывают, что с ее стороны такое не всегда.

Если посмотреть историю наших с Райк взаимоотношений, то Евграфов никогда первым не нападал и не кусал, чего нельзя сказать про нее. Вся та компания по сливу меня как мэра, запущенная в 2020 году, была сделана в том числе ее руками. Многие вещи не соответствовали действительности, а слухи до сих пор распускаются. Да, это политика, но и в ней надо оставаться человеком. Ты можешь играть в игры, но не должен врать нагло.

- В Нарвском горсобрании в настоящее время готовится передел власти с вашим участием?

- Я надеюсь на это, нашу фракцию "Narva Heaks" тяжело проигнорировать, нас восемь членов и мы крепки...

- Но вы не знаете?

- Я надеюсь.

- Все идет к тому, что в пятнадцатом созыве Рийгикогу Ида-Вирумаа будет представлен всего тремя депутатами от разных партий. Вы с ними уже встречались во время предвыборных дебатов. Как думаете, может возникнуть между вами какая-то общность?