Город Силламяэ получил от государства субсидию в размере почти 150 тысяч евро на обустройство одиннадцати квартир, предназначенных для украинских беженцев, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.
Государство дало денег Силламяэ на ремонт квартир для беженцев
Государство дало денег Силламяэ на ремонт квартир для беженцев
Советник по развитию Силламяэ Аллен Аллет сказал, что квартиры, которые должны быть обустроены для размещения военных беженцев к концу октября, были переданы городу по разным причинам: "Они попали в руки города после того, как хозяин скончался или произошло что-то еще. Некоторые из них не убраны, и на самом деле эти квартиры в очень плохом состоянии".
Городской чиновник констатировал, что одиннадцать квартир в шести домах являются лишь небольшой частью муниципального жилья, ожидающего ремонта в Силламяэ. "Всего в городе около 150 муниципальных квартир, иногда они продаются, иногда добавляются новые. Большинство из них в большей или меньшей степени нуждаются в ремонте", – сказал он.
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