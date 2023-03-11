Государство дало денег Силламяэ на ремонт квартир для беженцев

Советник по развитию Силламяэ Аллен Аллет сказал, что квартиры, которые должны быть обустроены для размещения военных беженцев к концу октября, были переданы городу по разным причинам: "Они попали в руки города после того, как хозяин скончался или произошло что-то еще. Некоторые из них не убраны, и на самом деле эти квартиры в очень плохом состоянии".