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Государство дало денег Силламяэ на ремонт квартир для беженцев

Государство дало денег Силламяэ на ремонт квартир для беженцев
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Вид на город Силламяэ.
Вид на город Силламяэ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Город Силламяэ получил от государства субсидию в размере почти 150 тысяч евро на обустройство одиннадцати квартир, предназначенных для украинских беженцев, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.

Советник по развитию Силламяэ Аллен Аллет сказал, что квартиры, которые должны быть обустроены для размещения военных беженцев к концу октября, были переданы городу по разным причинам: "Они попали в руки города после того, как хозяин скончался или произошло что-то еще. Некоторые из них не убраны, и на самом деле эти квартиры в очень плохом состоянии".

Городской чиновник констатировал, что одиннадцать квартир в шести домах являются лишь небольшой частью муниципального жилья, ожидающего ремонта в Силламяэ. "Всего в городе около 150 муниципальных квартир, иногда они продаются, иногда добавляются новые. Большинство из них в большей или меньшей степени нуждаются в ремонте", – сказал он.

Подробнее - в публикации rus.err.ee.

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Силламяэ
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