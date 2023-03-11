Мартовский снегопад сильно усложнил дорожные условия

"Снегопад временами очень сильный, на дорогах образовались снежные заносы. По прогнозу Агентства окружающей среды, местами ожидается до 18 сантиметров снега. Все организации по обслуживанию дорог делают все возможное и вся техника на улице, однако очистка всех дорог возьмет еще время", - говорится в сообщении Транспортного департамента.