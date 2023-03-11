Дорожные условия усложнились из-за сильного снегопада, прибывшего с юга Эстонии на северо-восток. Транспортный департамент рекомендует по возможности избегать поездок.
Мартовский снегопад сильно усложнил дорожные условия
"Снегопад временами очень сильный, на дорогах образовались снежные заносы. По прогнозу Агентства окружающей среды, местами ожидается до 18 сантиметров снега. Все организации по обслуживанию дорог делают все возможное и вся техника на улице, однако очистка всех дорог возьмет еще время", - говорится в сообщении Транспортного департамента.
Транспортный департамент рекомендует воздержаться от поездок за рулем при таких погодных условиях.
"Просим участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании пути необходимо запастись большим временем, при необходимости снижать скорость движения. Максимально разрешенная скорость однозначно не подходит для езды в ветреную, снежную и скользкую погоду", - предупредили в департаменте.