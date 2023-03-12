СТАТИСТИКА ⟩ Самые низкие по Эстонии пенсии - в Ида-Вирумаа

В уезде Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 60,67 евро, по всей Эстонии рост составил 62,22 евро, как выяснил rus.err.ee из данных Департамента статистики.

"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работал ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.