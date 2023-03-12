Самая высокая средняя пенсия по состоянию на 1 января 2023 года выплачивалась в Харьюмаа - 648,95 евро в месяц, а самая низкая была в Ида-Вирумаа - 601,65 евро. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee. Средняя пенсия в целом по Эстонии составляла на начало года 614,48 евро в месяц.
СТАТИСТИКА ⟩ Самые низкие по Эстонии пенсии - в Ида-Вирумаа
Самые низкие по Эстонии пенсии - в Ида-Вирумаа
В уезде Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 60,67 евро, по всей Эстонии рост составил 62,22 евро, как выяснил rus.err.ee из данных Департамента статистики.
"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работал ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.
По состоянию на начало 2023 года в Эстонии было 324589 пенсионеров, из которых в Ида-Вирумаа проживало 40789. Большая часть пенсионеров (309034) - пенсионеры по старости.
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