Суд: Айво Петерсон должен остаться под арестом на время следствия

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры и постановил взять под стражу на срок до двух месяцев трех мужчин, подозреваемых в создании связей против Эстонской Республики. Один из них - лидер политического движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон.

Суд признал обоснованными подозрения в отношении троих задержанных. По мнению суда, мужчины могут уклониться от уголовного производства, если будут находиться на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.

Постановление Харьюского уездного суда не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

Напомним, Полиция безопасности 10 марта задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе Айво Петерсона. Позднее пресса выяснила, что задержали также Дмитрия Роотси и Андрея Андронова. Петерсон и Роотси - граждане Эстонии, Андронов - гражданин РФ с постоянным видом на жительство в Эстонии.