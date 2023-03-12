Нарвитянин Айво Петерсон, подозреваемых в создании связей против Эстонской Республики, останется под стражей на время следствия. Вместе с ним - еще двое тоже подозреваемых мужчин. Соответствующее постановление вынес суд.
Суд: Айво Петерсон должен остаться под арестом на время следствия
Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры и постановил взять под стражу на срок до двух месяцев трех мужчин, подозреваемых в создании связей против Эстонской Республики. Один из них - лидер политического движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон.
Суд признал обоснованными подозрения в отношении троих задержанных. По мнению суда, мужчины могут уклониться от уголовного производства, если будут находиться на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.
Постановление Харьюского уездного суда не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.
Напомним, Полиция безопасности 10 марта задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе Айво Петерсона. Позднее пресса выяснила, что задержали также Дмитрия Роотси и Андрея Андронова. Петерсон и Роотси - граждане Эстонии, Андронов - гражданин РФ с постоянным видом на жительство в Эстонии.
Лидер движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и набрал 3968 голосов, которых все же не хватило для прохождения в состав парламента. В ходе предвыборной кампании Петерсон посещал оккупированный Россией украинский Донбасс и выступал на пропагандистских телеканалах в Москве, что вызвало негативную ответную реакцию в Эстонии.