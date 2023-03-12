"Постоянно пьет и не в силах остановиться": группа Анонимных Алкоголиков открыта в Нарве

Собрания группы Анонимных Алкоголиков (АА) в Нарве проходят дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Например, в это воскресенье пришли пять участников.

По словам приезжающего из Таллинна организатора (его имя тоже не раскрывается), в Нарве группа начала собираться с ноября. Участников пока мало, так как информация только начинает распространяться. Если же со временем станут приходить много людей, то можно будет открыть и вторую группу.

На собраниях АА люди делятся довольно сумрачными подробностями своей жизни, что возможно исключительно на анонимной основе. На каждой встрече люди обещают сохранять анонимность и нигде никому не говорить, кто приходят и о чем рассказывают.

Организатор рассказал, что ему пришлось открыть группу АА в Нарве, потому что оттуда регулярно звонили в таллиннскую русскоязычную группу и интересовались, почему у них в городе все еще нет такой же. Ближайшая к Нарве группа АА - йыхвиская, эстоноязычная.

Теперь бывая регулярно в Нарве, организатор наблюдает, что открыть тут группу АА было правильным решением, потому что проблема имеет место. "Я захожу здесь в магазин и вижу, как люди покупают баклахи какого-то пива. Достаточно даже просто постоять у магазина и посмотреть, кто туда ходит, чтобы понять, что проблема существует", - поделился организатор личными наблюдениями с "Северным побережьем".