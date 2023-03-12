В Нарве заработала и потихоньку расширяет популярность местная группа Анонимных Алкоголиков. Ее организатор приезжает из Таллинна дважды в неделю, зная, насколько важна его работа в приграничном городе, где потребление спиртного кажется нездорово большим.
"Постоянно пьет и не в силах остановиться": группа Анонимных Алкоголиков открыта в Нарве
Собрания группы Анонимных Алкоголиков (АА) в Нарве проходят дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Например, в это воскресенье пришли пять участников.
По словам приезжающего из Таллинна организатора (его имя тоже не раскрывается), в Нарве группа начала собираться с ноября. Участников пока мало, так как информация только начинает распространяться. Если же со временем станут приходить много людей, то можно будет открыть и вторую группу.
На собраниях АА люди делятся довольно сумрачными подробностями своей жизни, что возможно исключительно на анонимной основе. На каждой встрече люди обещают сохранять анонимность и нигде никому не говорить, кто приходят и о чем рассказывают.
Организатор рассказал, что ему пришлось открыть группу АА в Нарве, потому что оттуда регулярно звонили в таллиннскую русскоязычную группу и интересовались, почему у них в городе все еще нет такой же. Ближайшая к Нарве группа АА - йыхвиская, эстоноязычная.
Теперь бывая регулярно в Нарве, организатор наблюдает, что открыть тут группу АА было правильным решением, потому что проблема имеет место. "Я захожу здесь в магазин и вижу, как люди покупают баклахи какого-то пива. Достаточно даже просто постоять у магазина и посмотреть, кто туда ходит, чтобы понять, что проблема существует", - поделился организатор личными наблюдениями с "Северным побережьем".
Собеседник призывает каждого прежде всего самостоятельно проанализировать собственное потребление алкоголя, чтобы осознать наличие или отсутствие проблемы. "Один из распространенных признаков - это когда человек постоянно пьет и не в силах остановиться, не может отказаться. Например, он вышел из запоя, ему стало от этого хорошо, но потом он снова возвращается к этому же".
Нарвская группа Анонимных Алкоголиков приглашает к себе всех, кому нужна поддержка или кто хочет для начала разобраться. Собрания нарвской группы проходят в здании по ул.Линда, 4, на шестом этаже. По пятницам встречи начинаются в 19.00, по воскресеньям - в 14.00. Рекомендуется предварительно позвонить по телефону АА в Нарве: 5372 0526.
Информация об организации Анонимных Алкоголиков в Эстонии доступна ЗДЕСЬ.
Анонимные Алкоголики - это широко распространенное по миру содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА - желание бросить употреблять алкоголь.
Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов. АА также не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением. Общество АА стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. Главная цель - оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам достичь выздоровления.