Сцена уже готова Стало известно, кто будет петь для нарвитян из Ивангорода 9 мая

Установку массивной сцены и двух больших мониторов, обращенных к эстонскому берегу, начали еще на прошлой неделе, и за три дня до запланированного мероприятия сборочные работы кажутся уже завершенными.

Как уже писало "Северное побережье", что общественные мероприятия в поддержку военной агрессии России в Украине и демонстрация символики российской армии запрещены. "Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент, то есть без символов, поддерживающих агрессию и запрещённых законом", - пояснили в полиции.