Как сообщает издание "Кингисепп Сегодня", звездами концерта "Берега Победы" 9 мая станут Татьяна Буланова и Сосо Павлиашвили.
Также на концерте выступят: государственный кубанский ансамбль "Криница", казачий ансамбль "Атаман", группы "Метелица", "Фабрика" и "Сябры". Ведущими праздничного вечера станут Дмитрий Губерниев и Мария Киселева.
Установку массивной сцены и двух больших мониторов, обращенных к эстонскому берегу, начали еще на прошлой неделе, и за три дня до запланированного мероприятия сборочные работы кажутся уже завершенными.
Как уже писало "Северное побережье", что общественные мероприятия в поддержку военной агрессии России в Украине и демонстрация символики российской армии запрещены. "Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент, то есть без символов, поддерживающих агрессию и запрещённых законом", - пояснили в полиции.