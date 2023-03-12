Корреспондент службы новостей Латвийского телевидения Одита Кренберга после выборов в Рийгикогу подготовила сюжет из Нарвы, в котором поведала, как рассказывает rus.err.ee, что многие местные жители до сих пор поддерживают Россию.
"Не хочу вас обижать, но я за Путина": Латвийское телевидение рассказало о взглядах многих нарвитян
"Я не хочу вас обижать, но я за Путина", - говорит корреспонденту из Латвии жительница Нарвы Людмила. Аналогичную позицию высказывают еще двое местных жительниц - Наталия и Людмила, которых журналистка встретила на улицах Нарвы: "Мы тоже граждане России и мы не осуждаем. Но мы живем здесь".
Нарвитянин Андрей также не осуждает политику путинского режима. "Нет. Я не осуждаю". При этом он не понимает, зачем правительству понадобилось сносить памятники.
Автор репортажа отмечает, что в Нарве 96 процентов населения составляют русскоязычные, пишет rus.err.ee. Среди них большое количество граждан России, а также тех, кто все еще поддерживает кровавую империалистическую политику России.
Посмотреть телерепортаж целиком на латышском языке можно на новостном портале Латвийского радио и Латвийского телевидения ЗДЕСЬ.