"Не хочу вас обижать, но я за Путина": Латвийское телевидение рассказало о взглядах многих нарвитян

"Я не хочу вас обижать, но я за Путина", - говорит корреспонденту из Латвии жительница Нарвы Людмила. Аналогичную позицию высказывают еще двое местных жительниц - Наталия и Людмила, которых журналистка встретила на улицах Нарвы: "Мы тоже граждане России и мы не осуждаем. Но мы живем здесь".

Нарвитянин Андрей также не осуждает политику путинского режима. "Нет. Я не осуждаю". При этом он не понимает, зачем правительству понадобилось сносить памятники.

Автор репортажа отмечает, что в Нарве 96 процентов населения составляют русскоязычные, пишет rus.err.ee. Среди них большое количество граждан России, а также тех, кто все еще поддерживает кровавую империалистическую политику России.