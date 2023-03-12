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"Не хочу вас обижать, но я за Путина": Латвийское телевидение рассказало о взглядах многих нарвитян

Северное побережье
"Не хочу вас обижать, но я за Путина": Латвийское телевидение рассказало о взглядах многих нарвитян
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Цвета российского флага на празднике в центре Нарвы.
Цвета российского флага на празднике в центре Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Корреспондент службы новостей Латвийского телевидения Одита Кренберга после выборов в Рийгикогу подготовила сюжет из Нарвы, в котором поведала, как рассказывает rus.err.ee, что многие местные жители до сих пор поддерживают Россию.

"Я не хочу вас обижать, но я за Путина", - говорит корреспонденту из Латвии жительница Нарвы Людмила. Аналогичную позицию высказывают еще двое местных жительниц - Наталия и Людмила, которых журналистка встретила на улицах Нарвы: "Мы тоже граждане России и мы не осуждаем. Но мы живем здесь".

Нарвитянин Андрей также не осуждает политику путинского режима. "Нет. Я не осуждаю". При этом он не понимает, зачем правительству понадобилось сносить памятники.

Автор репортажа отмечает, что в Нарве 96 процентов населения составляют русскоязычные, пишет rus.err.ee. Среди них большое количество граждан России, а также тех, кто все еще поддерживает кровавую империалистическую политику России.

Посмотреть телерепортаж целиком на латышском языке можно на новостном портале Латвийского радио и Латвийского телевидения ЗДЕСЬ.

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Нарва
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