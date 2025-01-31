Партия "KOOS" в первый день февраля выводит на улицу нарвских жителей, протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги - речь о стоимости, в первую очередь, центрального отопления. Очень горячая для приграничного города тема может вывести на площадь сотни, а то и тысячи человек: более четырех тысяч уже высказали поддержку дигитально.
Недовольных коммунальными счетами нарвитян партия "KOOS" выводит на площадь
Уличное народное собрание против роста коммунальных тарифов поначалу планировали провести на Стокгольмской площади, что позади Нарвской ратуши, однако в конце концов от полиции получено согласование на более крупную и центральную Ратушную площадь Нарвы. Пикет там пройдет, по плану, 1 февраля с 14 до 16 часов.
Организатором официально заявлены партия "KOOS" и ее активист из Нарвы - член партии с мая 2023 года Ольга Тимофеева. Разъяснительную же кампанию через соцсети проводят еще несколько деятелей во главе с членами правления партии Игорем Хоппом и Алексеем Тетеревым, а также обозначаемый как сопредседатель партии Эдуард Федотов.
Идеологический лидер и председатель партии "KOOS" Айво Петерсон, напомним, сейчас под судом по обвинению в госизмене, но даже находясь за решеткой (еще не осужден и не признан виновным), он намеревается участвовать в местных выборах в октябре. Еще один член правления этой партии - Олег Иванов сбежал из Эстонии от возможного уголовного преследования в Россию.
Примечательно, что за порядок на нарвском пикете отвечают активисты, которые в качестве своего почтового контакта представили в полицию адрес с российского сервиса "Mail.ru". В Эстонии это формально не запрещается, но считается своего рода дурным тоном и не приветствуется при общении с госучреждениями.
Организаторы пикета в опубликованном на веб-сайте партии обращении пишут, что "жители Нарвы и Ида-Вирумаа в отчаянии из-за высоких цен на отопление", сравнивая цены и доходы с Таллинном и другими регионами.
"На фоне этого кризиса местные власти демонстрируют абсолютную беспомощность. Государство же предпочитает закрывать глаза на проблему. Возникает закономерный вопрос: зачем это делается? Возможно, перед нами планомерное обнищание и обезлюживание региона Ида-Вирумаа. Ведь высокие счета, низкие доходы и отсутствие перспектив заставляют людей уезжать в поисках лучшей жизни. Печально, что это происходит на фоне бездумных государственных расходов на поддержку других стран, финансирование военных конфликтов и развитие военно-промышленного комплекса других государств за счет средств жителей Эстонии", - говорится в заявлении партии "KOOS".
Организаторы и участники пикета потребуют от властей всех уровней выплат домохозяйствам субсидий или компенсаций в связи с дорогим отоплением, ускорения реновации жилых домов, реформирования ценообразования и пересмотра тарифов, стимулирования развития местной экономики и создания рабочих мест, а также экстренного создания кризисного штаба для оперативного решения проблемы и координации действий на всех уровнях власти.
Первую протестную инициативу в начале января проявила нарвитянка Татьяна Алексеева. Она вместе с единомышленниками объявила сбор подписей под петицией на портале Rahvaalgatus.ee, требуя "пересмотреть ценовую политику тарифов на горячую воду и отопление для жителей города Нарва". Сбор подписей продолжится до конца февраля, сейчас их число перевалило за четыре тысячи.
Примечательно, что идея нарвского протеста оказалась заразительной: с аналогичной петицией выступил и один житель города Маарду, но под его петицией всего пять подписей пока что.
Сама инициатор нарвского пикета Татьяна Алексеева членом партии "KOOS" не является. "Я поддерживаю Айво (Петерсона), и с нарвскими активистами и партийцами я, скажем так, в одной группе. Они мне помогают и я им помогаю", - объяснила нарвитянка в комментарии "Северному побережью".
Мэр Нарвы Катри Райк уже говорила, что придет на пикет 1 февраля, чтобы пообщаться с недовольными горожанами.
Ранее в комментарии Райк подчеркнула, что пикет зарегистрировала партия "KOOS" - и, мол, это увязывается с тем, что наступил год выборов.
- Разные острые темы, разумеется, используются и в предвыборной кампании, - напомнила Райк. - Но этот вопрос отопления касается нас всех, а не только тех, кто планирует голосовать за партию "KOOS", - добавила она.