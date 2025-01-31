Недовольных коммунальными счетами нарвитян партия "KOOS" выводит на площадь

Уличное народное собрание против роста коммунальных тарифов поначалу планировали провести на Стокгольмской площади, что позади Нарвской ратуши, однако в конце концов от полиции получено согласование на более крупную и центральную Ратушную площадь Нарвы. Пикет там пройдет, по плану, 1 февраля с 14 до 16 часов.

Организатором официально заявлены партия "KOOS" и ее активист из Нарвы - член партии с мая 2023 года Ольга Тимофеева. Разъяснительную же кампанию через соцсети проводят еще несколько деятелей во главе с членами правления партии Игорем Хоппом и Алексеем Тетеревым, а также обозначаемый как сопредседатель партии Эдуард Федотов.

Идеологический лидер и председатель партии "KOOS" Айво Петерсон, напомним, сейчас под судом по обвинению в госизмене, но даже находясь за решеткой (еще не осужден и не признан виновным), он намеревается участвовать в местных выборах в октябре. Еще один член правления этой партии - Олег Иванов сбежал из Эстонии от возможного уголовного преследования в Россию.

Примечательно, что за порядок на нарвском пикете отвечают активисты, которые в качестве своего почтового контакта представили в полицию адрес с российского сервиса "Mail.ru". В Эстонии это формально не запрещается, но считается своего рода дурным тоном и не приветствуется при общении с госучреждениями.