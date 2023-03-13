СТАТИСТИКА ⟩ Экспорт товаров за год существенно снизился

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, более всего на уменьшение экспорта и импорта в январе повлияло заметное уменьшение импорта и экспорта минерального топлива.

- Если рассматривать текущие цены, то по сравнению с январем прошлого года в этом году экспорт минерального топлива уменьшился на 55% и импорт — на 44%. Уменьшился как экспорт электроэнергии в Латвию и его импорт из Финляндии, так и импорт различной минеральной продукции из России и Белоруссии, - прокомментировала Леппметс.

Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

Больше всего уменьшился экспорт минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла и электроэнергии, сырья и продукции химической промышленности, в том числе удобрений, а также древесины и изделий из древесины.

По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Кроме того, увеличился экспорт транспортных средств, а также машин и механического оборудования.

Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась почти на том же уровне, что и в прошлом году, и в январе этого года составила 67%.

Импорт уменьшился больше всего из стран за пределами Европейского союза, в том числе из России и Белоруссии. Увеличился импорт из государств-членов Европейского союза, в том числе Германии, Польши и Латвии.