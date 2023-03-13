Экспорт и импорт товаров в январе 2023 года уменьшился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года соответственно на 9% и 1%, о чем свидетельствуют данные Департамента статистики. Больше всего уменьшился экспорт минеральной продукции.
СТАТИСТИКА ⟩ Экспорт товаров за год существенно снизился
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, более всего на уменьшение экспорта и импорта в январе повлияло заметное уменьшение импорта и экспорта минерального топлива.
- Если рассматривать текущие цены, то по сравнению с январем прошлого года в этом году экспорт минерального топлива уменьшился на 55% и импорт — на 44%. Уменьшился как экспорт электроэнергии в Латвию и его импорт из Финляндии, так и импорт различной минеральной продукции из России и Белоруссии, - прокомментировала Леппметс.
Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.
Больше всего уменьшился экспорт минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла и электроэнергии, сырья и продукции химической промышленности, в том числе удобрений, а также древесины и изделий из древесины.
По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Кроме того, увеличился экспорт транспортных средств, а также машин и механического оборудования.
Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась почти на том же уровне, что и в прошлом году, и в январе этого года составила 67%.
Импорт уменьшился больше всего из стран за пределами Европейского союза, в том числе из России и Белоруссии. Увеличился импорт из государств-членов Европейского союза, в том числе Германии, Польши и Латвии.
Больше всего товаров в Эстонию ввозилось из Финляндии (14% от общего объема импорта Эстонии), Латвии (11%) и Германии (11%). Из Финляндии и Латвии более всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии - транспортные средства.