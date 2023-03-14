Участники сообщества "Северное сияние и звездное небо Эстонии" организовали передвижную выставку фотографий северного сияния, сделанных в разных местах страны, но большинство в Ида-Вирумаа. В Тарту, Нарве - где бы ни экспонировались эти фото, повсеместно вызывают искренний восторг. Не стал исключением и Кохтла-Ярвеский центр культуры, который фотоснимки ночного неба украсили 9 марта и будут здесь находиться как минимум месяц.

Инициатором экспозиции стал нарвский фотограф Андрей Никитин, который увлекается ночной съемкой уже около пяти лет. Говорит, что хотя собственных фото хватит на пару персональных выставок, хотелось представить и работы других коллег - в Эстонии сложилось сообщество, в котором только идавирусцев более десяти человек.

- Выставку помогло организовать нарвское недоходное общество "Авторское фото", мы хотели показать, что атмосферное явление, которое называют "северное сияние", бывает не только зимой и не только на Крайнем Севере. Здесь тридцать работ, мы постарались отобрать не только самые оригинальные, но и сюжетные. Занимались подготовкой несколько месяцев и не зря - всюду, куда привозили, только восторженные отклики. Все фотографии уместить в одном месте невозможно, поэтому наша выставка проходит в нескольких местах одновременно, были в Тарту, в Нарве в торговом центре "Фама", сейчас в Кохтла-Ярве, уже ждут в Силламяэ. Покажем везде, для фотографа ведь что важнее всего - радость от удачно запечатленного момента, а потом эмоции зрителей на выставке - удивление, восхищение, удовольствие.