Почти половине домов грозит принудительная реновация

"Если поправки, предложенные "Комитетом по промышленности, исследованиям и энергетике" (ITRE), будут одобрены пленарным собранием, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно отремонтировать более 350 000 жилых домов" - сообщается в опубликованном меморандуме. Эстонский союз собственников жилья (EOKL) призывает евродепутатов перед голосованием тщательно рассмотреть все требования директивы.

Председатель EOKL Андри Красс говорит, что первоначальное предложение, подготовленное Европейской комиссией в 2021 году, с точки зрения затрат увеличилось, как минимум, в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.