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Почти половине домов грозит принудительная реновация

«Северное побережье»
Почти половине домов грозит принудительная реновация
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Фото: OÜ ENEKO IB

Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) предупреждает, что новая евродиректива грозит владельцам жилья огромными расходами.

"Если поправки, предложенные "Комитетом по промышленности, исследованиям и энергетике" (ITRE), будут одобрены пленарным собранием, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно отремонтировать более 350 000 жилых домов" - сообщается в опубликованном меморандуме. Эстонский союз собственников жилья (EOKL) призывает евродепутатов перед голосованием тщательно рассмотреть все требования директивы.

Председатель EOKL Андри Красс говорит, что первоначальное предложение, подготовленное Европейской комиссией в 2021 году, с точки зрения затрат увеличилось, как минимум, в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.

"Достижение энергоэффективности всех зданий до уровня D к концу 2032 года никак невозможно в условиях, когда пособий на реновацию уже не хватает", - считает Красс.

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Экономика
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