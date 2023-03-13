Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) предупреждает, что новая евродиректива грозит владельцам жилья огромными расходами.
Почти половине домов грозит принудительная реновация
"Если поправки, предложенные "Комитетом по промышленности, исследованиям и энергетике" (ITRE), будут одобрены пленарным собранием, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно отремонтировать более 350 000 жилых домов" - сообщается в опубликованном меморандуме. Эстонский союз собственников жилья (EOKL) призывает евродепутатов перед голосованием тщательно рассмотреть все требования директивы.
Председатель EOKL Андри Красс говорит, что первоначальное предложение, подготовленное Европейской комиссией в 2021 году, с точки зрения затрат увеличилось, как минимум, в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.
"Достижение энергоэффективности всех зданий до уровня D к концу 2032 года никак невозможно в условиях, когда пособий на реновацию уже не хватает", - считает Красс.