СПАСАТЕЛИ ⟩ На улице горел матрас

Причиной задымления стал горевший на улице перед наружной дверью матрас.

Матрас потушили и подъезд проветрили.

Протечка в трубе отопления вызвала панику

Утром 10 марта поступило сообщение о задымлении на улице Ю. Гагарина в Силламяэ, что могло означать возгорание автомобиля. О