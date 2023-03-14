Около десяти часов вечера 11 марта сообщили о дыме в подъезде квартирного дома на улице Синивооре в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ На улице горел матрас
10-11 марта 2023 г.
На улице горел матрас
Причиной задымления стал горевший на улице перед наружной дверью матрас.
Матрас потушили и подъезд проветрили.
Протечка в трубе отопления вызвала панику
Утром 10 марта поступило сообщение о задымлении на улице Ю. Гагарина в Силламяэ, что могло означать возгорание автомобиля. О
днако это была течь из отопительной трубы, что могло показаться возгоранием, сообщили спасатели.