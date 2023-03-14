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СПАСАТЕЛИ ⟩ На улице горел матрас

10-11 марта 2023 г.
Северное побережье
На улице горел матрас
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Около десяти часов вечера 11 марта сообщили о дыме в подъезде квартирного дома на улице Синивооре в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Причиной задымления стал горевший на улице перед наружной дверью матрас.

Матрас потушили и подъезд проветрили. 

Протечка в трубе отопления вызвала панику

Утром 10 марта поступило сообщение о задымлении на улице Ю. Гагарина в Силламяэ, что могло означать возгорание автомобиля. О

днако это была течь из отопительной трубы, что могло показаться возгоранием, сообщили спасатели.

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