Уроженка Кивиыли Татьяна Маннима (43) стала общей победительницей серии лыжных забегов на длинные дистанции "Estoloppet", довольно близко подойдя на нескольких марафонах также к лучшим лыжникам-мужчинам.
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Победившая в серии забегов на длинные дистанции Татьяна Маннима наступала на пятки и лучшим среди мужчин
Победившая в серии забегов на длинные дистанции Татьяна Маннима наступала на пятки и лучшим среди мужчин
На проходившем в воскресенье последнем этапе - марафоне Тамсалу-Неэрути - Маннима обогнала на 42-километровой дистанции ближайшую конкурентку Мерилин Юрисаар на шесть с половиной минут. Быстрее ее оказались всего 17 мужчин. Победивший в марафоне Калев Эрмитс, еще в прошлом году входивший в эстонскую сборную по биатлону, прибежал на финиш менее чем за 13 минут раньше нее.
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