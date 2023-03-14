Победившая в серии забегов на длинные дистанции Татьяна Маннима наступала на пятки и лучшим среди мужчин

На проходившем в воскресенье последнем этапе - марафоне Тамсалу-Неэрути - Маннима обогнала на 42-километровой дистанции ближайшую конкурентку Мерилин Юрисаар на шесть с половиной минут. Быстрее ее оказались всего 17 мужчин. Победивший в марафоне Калев Эрмитс, еще в прошлом году входивший в эстонскую сборную по биатлону, прибежал на финиш менее чем за 13 минут раньше нее.

Еще более мощный бег Маннима, работающая сейчас в эльваском детсаду учителем движения, продемонстрировала неделей раньше на 43-километровом Хааньяском марафоне. Если ближайшую конкурентку она обогнала почти на десять минут, то от победившего среди мужчин Мартина Нассара Маннима отстала всего на одну минуту 13 секунд. Быстрее Маннима были в тот раз всего девять мужчин, в том числе двое членов эстонской мужской сборной, один из которых - Карл Себастиан Дремлюга - менее месяца назад участвовал также в чемпионате мира.